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Замглавы МИД Польши заявил о дискриминации поляков в Украине. МИД Украины опроверг

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В МИД Украины призвали Польшу воздержаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами двух стран
В МИД Украины призвали Польшу воздержаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами двух стран
Фото: depositphotos.com

Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил о дискриминации и ухудшении положения поляков в Украине. Об этом он говорил во время заседания парламентского комитета по связям с поляками за рубежом, сообщило 28 октября Polskie Radio.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", – сказал он.

Шинковский вель Сенк признал, что в некоторых регионах Украины изучение польского языка более популярно, чем английского. Однако он считает, что положение поляков в Украине ухудшается в силу объективных и субъективных причин.

Среди субъективных факторов он выделил неблагоприятный, по его мнению, для поляков закон о языке, "прославление людей, связанных с геноцидом поляков в 1943–1944 годах", приостановление эксгумации польских жертв и отсутствие в Украине регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью.

Среди объективных причин он назвал социально-экономическую ситуацию в Украине, которая побуждает людей, особенно молодежь, польского происхождения эмигрировать в Польшу, получать карту поляка и польское гражданство. По его словам, польские общины в Украине тают угрожающими темпами.

Также чиновник отметил как объективный фактор ситуацию с COVID-19 и высокую смертность от болезни в Украине.

Шинковский вель Сенк добавил, что все эти проблемы польский МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.

Представитель правительства по делам польской диаспоры и поляков за рубежом Ян Дзедзичак заявил, что Польша в своих отношениях с украинским меньшинством была "жертвой своего успеха" – Польша настолько привлекательна для людей польского происхождения в Украине, что они переезжают в Польшу. Обратной стороной этого явления является то, что в настоящее время польская элита в Украине – это люди со средним возрастом от 60 до 70 лет.

"Не польское правительство будет указывать поляку за границей, что ему делать. Именно он решает, хочет ли он вернуться к своей матери, на свою родину или он хочет создавать польскую среду в Украине", – сказал Дзедзичак.

В свою очередь, МИД Украины категорически отверг утверждение Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине, заявил агентству "Интерфакс-Украина" спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является, по меньшей мере, некорректным. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши", – сказал Николенко.

Николенко отметил, что в МИД удивлены тем, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. По его словам, комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу.

"Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах", – добавил он.

Контекст:

По данным Всеукраинской переписи 2001 года, поляками себя считали 144,1 тыс. граждан Украины. Президент Польши Анджей Дуда в 2018 году оценивал численность украинцев, которые живут и работают в Польше, в 1 млн.

5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "Об образовании". Документ, в частности, расширяет использование украинского языка в обучении. Свое беспокойство по поводу "языковой" статьи закона выразили ВенгрияРумынияМолдова и Польша. В Варшаве предостерегали Украину от нарушения международных обязательств.

Между Украиной и Польшей на протяжении нескольких лет продолжаются споры о конфликтах между поляками и украинцами во время Второй мировой войны. В основном это касается Волынской трагедии – обоюдных этнических чисток украинского и польского населения. Их осуществляли Украинская повстанческая и польская армия Крайова с участием польских батальонов шуцманшафта и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.

В Польше эти события считаются геноцидом польского народа. Польша регулярно осуждает прославление в Украине Украинской повстанческой армии, Степана Бандеры и Романа Шухевича, поскольку считает их ответственными за трагедию.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой.

Теги: Польша, образование, МИД Украины, диаспора, МИД Польши, католики, дискриминация, Волынская трагедия, Олег Николенко, Шимон Шинковский вель Сенк, эксгумация
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