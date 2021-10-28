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Почти 300 тыс. украинцев имеют вид на жительство в Польше

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С начала 2021 года почти 50 тыс. украинцев получили вид на жительство в Польше
С начала 2021 года почти 50 тыс. украинцев получили вид на жительство в Польше
Фото: pexels. com

Вид на жительство в Польше имеют 294 тыс. украинцев, почти 50 тыс. из них получили право на проживание в стране в 2021 году. Об этом 26 октября сообщило польское Управление по делам иностранцев.

По данным ведомства, по состоянию на октябрь 2021 года из 525 тыс. иностранцев, имеющих действующий вид на жительство, наибольшую группу составляли граждане Украины (293,8 тыс., или 56% иностранных граждан, получивших документ). На втором месте белорусы (37,1 тыс.), на третьем – граждане Германии (19,7 тыс.).

Наиболее популярными регионами для проживания иностранцев являются Мазовецкое (139,9 тыс.), Малопольское (62,6 тыс.), Великопольское (48,8 тыс.) и Нижнесилезское воеводства (43,6 тыс.).

Согласно данным управления, основная часть мигрантов из Украины – это люди до 40 лет, которые приезжают в поисках работы. Количество заявлений от желающих получить вид на жительство в Польше постоянно растет, заявили в ведомстве.

Контекст:

В июле 2021 года посол Украины в Польше Андрей Дещица заявлял, что в Польше легально работает около 1,5 млн украинцев. 

По данным директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, количество украинских мигрантов за рубежом в 2021 году составило 2,5–3 млн человек, сообщает "Слово и дело".

Теги: Украина, Польша, документы, мигранты
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