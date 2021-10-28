Почти 300 тыс. украинцев имеют вид на жительство в Польше

С начала 2021 года почти 50 тыс. украинцев получили вид на жительство в Польше Фото: pexels. com

По данным ведомства, по состоянию на октябрь 2021 года из 525 тыс. иностранцев, имеющих действующий вид на жительство, наибольшую группу составляли граждане Украины (293,8 тыс., или 56% иностранных граждан, получивших документ). На втором месте белорусы (37,1 тыс.), на третьем – граждане Германии (19,7 тыс.).

Наиболее популярными регионами для проживания иностранцев являются Мазовецкое (139,9 тыс.), Малопольское (62,6 тыс.), Великопольское (48,8 тыс.) и Нижнесилезское воеводства (43,6 тыс.).

Согласно данным управления, основная часть мигрантов из Украины – это люди до 40 лет, которые приезжают в поисках работы. Количество заявлений от желающих получить вид на жительство в Польше постоянно растет, заявили в ведомстве.