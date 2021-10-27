Украина предложила Польше провести независимый аудит пунктов пропуска через границу

"На рынке перевозок складывается крайне критическая ситуация из-за острого дефицита разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок Республики Польша. Минимальные потребности украинских перевозчиков до конца года составляют 34 тыс. разрешений. Между тем на складе осталось около 7 тыс.", – отметил он.
По словам Найема, польская сторона объясняет уменьшение количества разрешений очередями на границе.
"Мы считаем, что эта проблема общая, задержки во время пересечения границы есть и с польской стороны", – уточнил он.
В ходе встречи министра инфраструктуры Украины Александр Кубраков и его польского коллеги Анджея Адамчика украинская сторона предложили провести независимый аудит работы пограничных и таможенных служб. Он позволит выявить проблемные места. По результатам аудита стороны примут совместные решения, которые улучшат ситуацию на границе.
"Стороны договорились о следующей встрече двух министров в ближайшее время в пункте пропуска на украино-польской границе", – подчеркнул Найем.
В августе 2019 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Польша более чем на треть сократила количество квот, и обвинил Варшаву в нарушении Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.
Вопрос выдачи разрешений на грузоперевозки обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и глава польского государства Анджей Дуда на встрече 31 августа.
Такое количество квот не соответствует требованиям украинской экономики и экономики стран, куда поставляют товары из Украины, заявил тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.