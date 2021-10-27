Украина предложила Польше провести независимый аудит пунктов пропуска через границу

"На рынке перевозок складывается крайне критическая ситуация из-за острого дефицита разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок Республики Польша. Минимальные потребности украинских перевозчиков до конца года составляют 34 тыс. разрешений. Между тем на складе осталось около 7 тыс.", – отметил он.

По словам Найема, польская сторона объясняет уменьшение количества разрешений очередями на границе.

"Мы считаем, что эта проблема общая, задержки во время пересечения границы есть и с польской стороны", – уточнил он.

В ходе встречи министра инфраструктуры Украины Александр Кубраков и его польского коллеги Анджея Адамчика украинская сторона предложили провести независимый аудит работы пограничных и таможенных служб. Он позволит выявить проблемные места. По результатам аудита стороны примут совместные решения, которые улучшат ситуацию на границе.

"Стороны договорились о следующей встрече двух министров в ближайшее время в пункте пропуска на украино-польской границе", – подчеркнул Найем.