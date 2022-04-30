Залужный "сверил часы" с Милли по поставкам вооружения и техники в Украину

Залужный о переходе ВСУ с советского оружия на натовские образцы: Чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим Фото: zsu.gov.ua

По его словам, этот разговор "дал возможность в очередной раз сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину".

"Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под строгим контролем", – подчеркнул Залужный.

Он поблагодарил партнеров за помощь, благодаря которой украинские военные продолжают защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.

"Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Он также проинформировал Милли о тяжелой ситуации на востоке страны, в частности на изюмском и северодонецком направлениях, "где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки". Залужный подчеркнул, что при всей сложности ситуации украинские военные обеспечивают оборону, удерживают занятые рубежи и позиции.

Залужный регулярно говорит с Милли, они поддерживают постоянный контакт.

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