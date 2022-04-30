Залужный "сверил часы" с Милли по поставкам вооружения и техники в Украину

По его словам, этот разговор "дал возможность в очередной раз сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину".
"Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под строгим контролем", – подчеркнул Залужный.
Он поблагодарил партнеров за помощь, благодаря которой украинские военные продолжают защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.
"Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", – отметил главнокомандующий ВСУ.
Он также проинформировал Милли о тяжелой ситуации на востоке страны, в частности на изюмском и северодонецком направлениях, "где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки". Залужный подчеркнул, что при всей сложности ситуации украинские военные обеспечивают оборону, удерживают занятые рубежи и позиции.
Залужный регулярно говорит с Милли, они поддерживают постоянный контакт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,7 млрд. 28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.
Помимо этого, американская сторона готовит помощь Украине по программе ленд-лиз – в ее рамках США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Она позволяет значительно ускорить и упростить бюрократические процедуры поставок.
Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.
Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза. Палата представителей США одобрила законопроект S.3522 о ленд-лизе для Украины на заседании 28 апреля. Теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.