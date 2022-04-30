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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный "сверил часы" с Милли по поставкам вооружения и техники в Украину

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Залужный о переходе ВСУ с советского оружия на натовские образцы: Чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим
Залужный о переходе ВСУ с советского оружия на натовские образцы: Чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим
Фото: zsu.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 30 апреля провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный написал в Facebook.

По его словам, этот разговор "дал возможность в очередной раз сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину".

"Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под строгим контролем", – подчеркнул Залужный.

Он поблагодарил партнеров за помощь, благодаря которой украинские военные продолжают защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.

"Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Он также проинформировал Милли о тяжелой ситуации на востоке страны, в частности на изюмском и северодонецком направлениях, "где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки". Залужный подчеркнул, что при всей сложности ситуации украинские военные обеспечивают оборону, удерживают занятые рубежи и позиции.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/299733072322185

Залужный регулярно говорит с Милли, они поддерживают постоянный контакт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,7 млрд. 28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.

Помимо этого, американская сторона готовит помощь Украине по программе ленд-лиз – в ее рамках США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Она позволяет значительно ускорить и упростить бюрократические процедуры поставок.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза. Палата представителей США одобрила законопроект S.3522 о ленд-лизе для Украины на заседании 28 апреля. Теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Теги: США, НАТО, оружие, вооружение, военная техника, военная помощь, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
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