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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Конгрессе есть большая поддержка идеи признать РФ государством – спонсором терроризма – Макфол

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Макфол отметил, что США ускорили предоставление Украине современного оружия
Макфол отметил, что США ускорили предоставление Украине современного оружия
Фото: Майкл Макфол / Facebook

Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма наряду с Северной Кореей и Ираном, считает бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Об этом он сказал 29 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Он сообщил, что недавно говорил со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по этому поводу. "Она говорит, что в Конгрессе есть большая поддержка этой инициативы", – сказал дипломат.

Макфол отметил, что в США в таком списке сейчас четыре страны: Северная Корея, Иран, Сирия и Куба.

Дипломат также обратил внимание на то, что США ускорили предоставление Украине современного оружия. По его словам, поставки оружия проходили "немного медленно", но после недавнего визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина ситуация изменилась – сейчас речь идет о новом пакете военной и финансовой помощи на $30 млрд и современном оружии, и это "фантастическая помощь".

"Раньше речь шла о вооружении советского производства, а сейчас мы говорим о гаубицах, об артиллерии с большой дальностью действия. И я очень благодарен администрации президента США за это, я аплодирую им за это", – сказал он.

Контекст:

Список государств – спонсоров терроризма существует в США, его составляет Госдеп. На сегодняшний день в него включены четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба. Включение в список позволяет наложить на государство дополнительные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно с начала нападения РФ на Украину призывал международное сообщество признать Россию государством-террористом. 

14 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия после ее вторжения в Украину должна быть признана в мире террористическим государством, а все ее активы – заморожены.

Верховная Рада на заседании 1 апреля приняла за основу законопроект №7214 о признании России государством-террористом.

18 апреля спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что Госдепартамент США намерен рассмотреть "все потенциальные варианты" для привлечения РФ к ответственности, в том числе признание ее государством – спонсором терроризма.

Теги: США, оружие, терроризм, Конгресс США, вооружение, военная помощь, Майкл Макфол, Нэнси Пелоси, Киевский форум по безопасности
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