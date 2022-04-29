В Конгрессе есть большая поддержка идеи признать РФ государством – спонсором терроризма – Макфол

Об этом он сказал 29 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Он сообщил, что недавно говорил со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по этому поводу. "Она говорит, что в Конгрессе есть большая поддержка этой инициативы", – сказал дипломат.

Макфол отметил, что в США в таком списке сейчас четыре страны: Северная Корея, Иран, Сирия и Куба.

Дипломат также обратил внимание на то, что США ускорили предоставление Украине современного оружия. По его словам, поставки оружия проходили "немного медленно", но после недавнего визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина ситуация изменилась – сейчас речь идет о новом пакете военной и финансовой помощи на $30 млрд и современном оружии, и это "фантастическая помощь".

"Раньше речь шла о вооружении советского производства, а сейчас мы говорим о гаубицах, об артиллерии с большой дальностью действия. И я очень благодарен администрации президента США за это, я аплодирую им за это", – сказал он.