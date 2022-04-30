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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине приговорили к 15 годам за дезертирство и госизмену пленного офицера, который после аннексии Крыма перешел в армию РФ

На суде, который длился два дня, Руденко признал вину
На суде, который длился два дня, Руденко признал вину
Фото: Стас Юрченко / graty.me

28 апреля Днепровский районный суд Киева признал виновным в дезертирстве и государственной измене командира взвода армии РФ Игоря Руденко – он служил в ВСУ, но после аннексии Крыма остался там и пошел служить в российскую армию, а теперь попал в плен в Украине. Об этом написали "Ґрати".

Руденко сдался в плен 3 марта, на восьмой день вторжения, бойцам территориальной обороны возле села Баштанка в Николаевской области. Он представился начальником связи – командиром взвода гаубично-артиллерийского дивизиона и добавил, что служит в звании капитана в 126-й отдельной бригаде береговой охраны ВМС РФ.

4 марта, на следующий день после сдачи Руденко в плен, СБУ опубликовала видео его рассказа о том, как это произошло. Через две недели он также рассказал свою историю публично на пресс-конференции в Киеве (ее транслировало "Интерфакс-Украина").

"Нас было 11 человек, когда наш КамАЗ подбили. Мы сначала в посадке были. К нам вышли обычные селяне с ружьями. Они сказали, что защищают свои села. Вкратце я понял все – они сказали сдать оружие, я положил оружие", – рассказывал Руденко.

На пресс-конференции Руденко рассказал, что родился в Днепропетровской области, через год семья переехала в Крым. После школы поступил в Высшее военное училище связи в Полтаве, там принес присягу народу Украины и в 1997 году стал офицером ВСУ. В 2011 году переехал служить в Крым в составе 36-й отдельной бригады береговой охраны ВМС Украины. Бригада дислоцировалась в селе Перевальное недалеко от Симферополя.

После аннексии Крыма Руденко остался на полуострове и вступил в российскую армию. "То есть принял вторую присягу. Хотя у всех офицеров была возможность поехать на территорию Украины", – признал Руденко.

Уголовное дело по статьям о госизмене и дезертирстве (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) украинские правоохранители открыли еще в январе 2015 года. Руденко объявили в розыск, а производство по делу приостановили. После того как Руденко сдался в плен, производство возобновили.

Заседания суда проходили в закрытом режиме, но в распоряжении "Ґрат" есть текст приговора. Согласно ему, Руденко утверждал, что в марте 2014 года отказался продолжать служить в украинской армии, поскольку считал, что его контракт разорван. 22 марта он подписал контракт военнослужащего армии РФ.

Адвокат Юрий Чаплинский считает, что обвинение не предъявило достаточно доказательств вины Руденко. По мнению адвоката, контракт Руденко был прекращен, когда его командир в марте 2014-го предоставил каждому военнослужащему делать выбор самостоятельно и, по сути, сложил полномочия.

На суде Руденко признал вину. Судья Александр Дзюба приговорил его к 15 годам тюрьмы – именно на таком наказании настаивала прокуратура.

Богдан Кравченко, руководитель Николаевской специализированной прокуратуры, рассказал, что в Николаевской области, кроме Руденко, задержали еще двух бывших украинских офицеров. Майора Дмитрия Шишканова 27 апреля тот же суд приговорил к 14 годам тюрьмы. Дело Михаила Казаренко суд еще не рассматривал.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2016 году командир российской 126-й бригады Сергей Стороженко, который, как и Руденко, перешел служить в российскую армию, говорил в интервью "Новой газете", что верность украинской присяге сохранили 199 из 1200 бойцов 36-й бригады ВСУ. Еще 300 не захотели больше служить в армии и уволились, но преимущественно остались в Крыму.

Теги: Крым, военные, дезертирство, приговор, госизмена, ВСУ, война России против Украины, уголовное дело, суд
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