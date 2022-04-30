В РФ осужденному по делу "украинских диверсантов" Штыбликову огласили новый приговор – 19,5 года строгого режима

"Сегодня российский суд Ростова-на-Дону объявил приговор по новому незаконному делу против военного эксперта, украинского журналиста из Крыма Дмитрия Штыбликова – 19 лет и шесть месяцев лишения свободы", – сказано в сообщении.
Новый приговор был оглашен по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).
Представительство президента АРК в Украине осудило данный приговор, а также обратилось к международному сообществу с призывом осудить очередные нарушения России в отношении граждан Украины в Крыму.
10 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ сообщили, что в Крыму были задержаны Алексей Бессарабов, Штыбликов и Владимир Дудка. В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.
"Ленинский суд" города Севастополя принял решение арестовать задержанных по подозрению в подготовке диверсий на полуострове. 14 ноября 2016 года в ФСБ сообщили, что задержанные в Крыму "украинские диверсанты" признали свою вину. В мае 2017-го адвокат Штыбликова сообщил, что его подзащитный заключил сделку с российским следствием.
В ноябре 2017 года "Севастопольский городской суд" признал Штыбликова виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный отбывал наказание в колонии №6 в Омске.