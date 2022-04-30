В РФ осужденному по делу "украинских диверсантов" Штыбликову огласили новый приговор – 19,5 года строгого режима

"Сегодня российский суд Ростова-на-Дону объявил приговор по новому незаконному делу против военного эксперта, украинского журналиста из Крыма Дмитрия Штыбликова – 19 лет и шесть месяцев лишения свободы", – сказано в сообщении.

Новый приговор был оглашен по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).

Представительство президента АРК в Украине осудило данный приговор, а также обратилось к международному сообществу с призывом осудить очередные нарушения России в отношении граждан Украины в Крыму.