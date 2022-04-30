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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В РФ осужденному по делу "украинских диверсантов" Штыбликову огласили новый приговор – 19,5 года строгого режима

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Новый приговор Штыбликову огласили по статье о госизмене
Новый приговор Штыбликову огласили по статье о госизмене
Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

В России Южный окружной военный суд приговорил к 19,5 года колонии строгого режима украинца Дмитрия Штыбликова, ранее осужденного по одному из дел против "украинских диверсантов". Об этом 27 апреля сообщило представительство президента Украины в Крыму.

"Сегодня российский суд Ростова-на-Дону объявил приговор по новому незаконному делу против военного эксперта, украинского журналиста из Крыма Дмитрия Штыбликова – 19 лет и шесть месяцев лишения свободы", – сказано в сообщении.

Новый приговор был оглашен по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).

Представительство президента АРК в Украине осудило данный приговор, а также обратилось к международному сообществу с призывом осудить очередные нарушения России в отношении граждан Украины в Крыму.

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/359012212939477

Контекст:

10 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ сообщили, что в Крыму были задержаны Алексей Бессарабов, Штыбликов и Владимир Дудка. В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.

"Ленинский суд" города Севастополя принял решение арестовать задержанных по подозрению в подготовке диверсий на полуострове. 14 ноября 2016 года в ФСБ сообщили, что задержанные в Крыму "украинские диверсанты" признали свою вину. В мае 2017-го адвокат Штыбликова сообщил, что его подзащитный заключил сделку с российским следствием.

В ноябре 2017 года "Севастопольский городской суд" признал Штыбликова виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный отбывал наказание в колонии №6 в Омске.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, тюрьма, приговор, украинец, Дмитрий Штыбликов
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