РФ хочет имитировать поддержку крымскими татарами войны против Украины. Для этого Крыму собирают "съезд представителей" – Чубаров

По словам Чубарова, из-за отсутствия заметного количества коллаборантов оккупанты обяжут присутствовать на съезде студентов и бюджетников Фото: depositphotos.com

По словам Чубарова, из-за отсутствия заметного количества крымскотатарских коллаборантов оккупанты обяжут присутствовать на съезде студентов Крымского инженерно-педагогического университета, а также работников бюджетных организаций, в том числе учителей школ.

"Единственной целью, ради которой ФСБ РФ организует указанный съезд, является имитация поддержки крымскими татарами "политики [президента РФ Владимира] Путина и специальной военной операции" против Украины. Собственно, проводимым сегодня съездом спецслужбы РФ в очередной раз, но абсолютно безуспешно попытаются обмануть мир в том, что, мол, крымские татары демонстрируют лояльность к политике страны-оккупанта и его президенту Путину", – заявил он.

Чубаров говорит, что решение о срочном проведении съезда оккупанты приняли "после недавнего окрика из Кремля, крайне взбешенного эффективной деятельностью Меджлиса крымскотатарского народа, направленной как на укрепление единства украинского общества в условиях полномасштабной российско-украинской войны, так и на противодействия российской агрессии".

"Спецслужбы РФ наметили специальный план дальнейшей дискредитации руководителей и членов Меджлиса крымскотатарского народа, активистов крымскотатарского национального движения, политзаключенных и членов их семей. Реализация этого плана начнется принятием на сегодняшнем съезде специального заявления его участников", – добавил глава Меджлиса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)