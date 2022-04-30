Российские оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки – СБУ

"Российские оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки. За такое "ранение" они надеются еще и на денежную компенсацию от РФ", – говорится в сообщении.

На записи от СБУ российский оккупант советуется со своей девушкой, что нужно сделать, чтобы не воевать.

"Думаю ...бнуть о какой-нибудь угол себе руку и уехать. Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать на х...й, с тремя лямами. Либо зах...ячить себя самому в ногу осколок, молотком забить? – говорит он.

Предложение собеседницы выстрелить себе в ногу оккупант отверг со словами "не прокатит", "это самострел будет, так нельзя".

"Вот такие "герои" пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда же оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее сбежать в Россию", – делают вывод в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)