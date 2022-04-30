Российские оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки – СБУ

"Российские оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки. За такое "ранение" они надеются еще и на денежную компенсацию от РФ", – говорится в сообщении.
На записи от СБУ российский оккупант советуется со своей девушкой, что нужно сделать, чтобы не воевать.
"Думаю ...бнуть о какой-нибудь угол себе руку и уехать. Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать на х...й, с тремя лямами. Либо зах...ячить себя самому в ногу осколок, молотком забить? – говорит он.
Предложение собеседницы выстрелить себе в ногу оккупант отверг со словами "не прокатит", "это самострел будет, так нельзя".
"Вот такие "герои" пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда же оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее сбежать в Россию", – делают вывод в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что начинается "спецоперация" под видом необходимости "демилитаризации" и "денацификации".
В начале апреля оккупантов изгнали с северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.
На 30 апреля, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери российской армии составляют около 23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.