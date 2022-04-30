В Николаевской области задержаны военные РФ, которые пытались захватить Пивденноукраинскую АЭС – СБУ

"Сотрудники СБУ задержали трех российских военных в Вознесенском районе. Рашисты скрывались в заброшенных зданиях вблизи райцентра. Установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Пивденноукраинской АЭС", – говорится в сообщении.
Также в составе минометных расчетов они обстреливали регион, в том числе места проживания мирных жителей.
"Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева вражеский схрон с противотанковым вооружением. Тайник обустроили участники российской диверсионно-разведывательной группы, которые планировали совершение диверсий на территории областного центра. Во время осмотра тайника правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства", – проинформировали в СБУ.
ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.