В Николаевской области задержаны военные РФ, которые пытались захватить Пивденноукраинскую АЭС – СБУ

"Сотрудники СБУ задержали трех российских военных в Вознесенском районе. Рашисты скрывались в заброшенных зданиях вблизи райцентра. Установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Пивденноукраинской АЭС", – говорится в сообщении.

Также в составе минометных расчетов они обстреливали регион, в том числе места проживания мирных жителей.

"Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева вражеский схрон с противотанковым вооружением. Тайник обустроили участники российской диверсионно-разведывательной группы, которые планировали совершение диверсий на территории областного центра. Во время осмотра тайника правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства", – проинформировали в СБУ.