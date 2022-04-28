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"Энергоатом" переименовал Южно-Украинскую АЭС в Південноукраїнську

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Функции, организационная структура, штатное расписание и численность работников станции остаются неизменными
Функции, организационная структура, штатное расписание и численность работников станции остаются неизменными
Фото: wikimedia.org

НАЭК "Энергоатом" изменила название Южно-Украинской АЭС, переименовав ее в Південноукраїнську, подписан соответствующий приказ. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Ранее название электростанции и на украинском писалось как "Южно-Українська АЕС".

"Южно-Украинская атомная электростанция отныне – Південноукраїнська! Приказ о ее переименовании руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подписал "с целью приведения наименования отдельного подразделения "Южно-Украинская АЭС" в соответствие с требованиями стандартов государственного языка и правил украинского правописания", – говорится в сообщении.

Сокращенным названием станции теперь будет ПАЭС.

"Название города – спутника станции Южноукраинск пока не изменено, но это лишь вопрос времени и более длительных процедур", – пояснили в компании.

В "Энергоатоме" добавили, что в течение двух недель все юридически организационные вопросы переименования АЭС будут завершены, изменения внесут в регистрационные, имущественные, банковские и другие документы станции.

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подчеркнул, что при этом функции, организационная структура, штатное расписание и численность работников станции остаются неизменными.

Контекст:

ЮАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.

Теги: атомная энергетика, АЭС, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС, электростанция, переименование, Петр Котин, Южноукраинск
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