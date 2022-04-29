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В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта, который "сдавал" оккупантам жителей с проукраинской позицией – украинская разведка

По данным украинской разведки, после захвата Новоайдара Шароградский начал сотрудничать с российскими оккупантами
По данным украинской разведки, после захвата Новоайдара Шароградский начал сотрудничать с российскими оккупантами
Фото: depositphotos.com

В оккупированном Новоайдаре Луганской области нашли убитым местного коллаборанта Павла Шароградского. Об этом 29 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что коллаборант скрылся на оккупированной территории 25 апреля, однако вскоре его обнаружили убитым выстрелом в голову и с ранениями на теле.

"Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Некоторое время был директором коммунального учреждения "Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем общественной организации "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, однако представлял себя как высокообеспеченного человека", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, после захвата Новоайдара российскими оккупантами Шароградский предложил им свои услуги – предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

"Был похищен из помещения Счастьенской райгосадминистрации, где участвовал в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ", – уточнили в ГУР Минобороны.

В отношении Шароградского открыто уголовное дело о государственной измене. Сейчас выясняются обстоятельства его смерти.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/301203775524383

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, разведка, Новоайдар, война России против Украины
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