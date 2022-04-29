Геращенко опубликовал видео разрушенного взрывом отдела полиции Кременной, где погибли коллаборанты

"К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно 10-кратного роста оплаты за свое предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от "Росгосстраха", – написал Геращенко, комментируя видео.

К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий.



Требуйте немедленно - 10 кратного роста оплаты за своё предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха. #окупантырф pic.twitter.com/GMkY9rYIEb — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 29, 2022

Советник министра отметил, что во время взрыва в помещении проходило заседание "новой власти" оккупантов.

Напомню, что во время взрыва в помещении происходило заседание «новой власти». — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 29, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 апреля одновременно со взрывом в отделе полиции взрыв газа произошел и в горсовете Кременной.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии "Радіо Свобода" заявил, что взрыв разрушил почти половину здания.

"Орки проводили свое совещание, там был так называемый "силовой блок", так называемый "мэр" от "ЛНР" и другие коллаборанты. Очень много людей было в помещении. Этот подрыв разрушил почти полздания. Очень много коллаборантов, предателей и российских оккупантов погибло не рядовых", – сказал Гайдай.