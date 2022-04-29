Геращенко опубликовал видео разрушенного взрывом отдела полиции Кременной, где погибли коллаборанты

"К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно 10-кратного роста оплаты за свое предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от "Росгосстраха", – написал Геращенко, комментируя видео.
К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий.— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 29, 2022
Требуйте немедленно - 10 кратного роста оплаты за своё предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от РосГосСтраха. #окупантырф pic.twitter.com/GMkY9rYIEb
Советник министра отметил, что во время взрыва в помещении проходило заседание "новой власти" оккупантов.
Напомню, что во время взрыва в помещении происходило заседание «новой власти».— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 29, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 апреля одновременно со взрывом в отделе полиции взрыв газа произошел и в горсовете Кременной.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии "Радіо Свобода" заявил, что взрыв разрушил почти половину здания.
"Орки проводили свое совещание, там был так называемый "силовой блок", так называемый "мэр" от "ЛНР" и другие коллаборанты. Очень много людей было в помещении. Этот подрыв разрушил почти полздания. Очень много коллаборантов, предателей и российских оккупантов погибло не рядовых", – сказал Гайдай.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля Гайдай.