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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Геращенко опубликовал видео разрушенного взрывом отдела полиции Кременной, где погибли коллаборанты

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Взрывы в Кременной прогремели 25 апреля
Взрывы в Кременной прогремели 25 апреля
Скриншот: Антон Геращенко / Twitter

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 29 апреля опубликовал в Twitter видео разрушенного взрывом отдела полиции Кременной Луганской области, где погибли коллаборанты.

"К вниманию предателей и оккупантов из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Новой Каховки и других временно оккупированных территорий. Требуйте немедленно 10-кратного роста оплаты за свое предательство, медицинскую страховку и страхование жизни от "Росгосстраха", – написал Геращенко, комментируя видео.

Советник министра отметил, что во время взрыва в помещении проходило заседание "новой власти" оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 апреля одновременно со взрывом в отделе полиции взрыв газа произошел и в горсовете Кременной.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии "Радіо Свобода" заявил, что взрыв разрушил почти половину здания. 

"Орки проводили свое совещание, там был так называемый "силовой блок", так называемый "мэр" от "ЛНР" и другие коллаборанты. Очень много людей было в помещении. Этот подрыв разрушил почти полздания. Очень много коллаборантов, предателей и российских оккупантов погибло не рядовых", – сказал Гайдай.

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля Гайдай.

Теги: Россия, Украина, взрыв, полиция, Антон Геращенко, война России против Украины, Кременная
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