В результате взрыва газа в здании горсовета Кременной не выжил никто – Геращенко

"В результате взрыва газа в здании городского совета в городе Кременная не выжил никто", – подчеркнул Геращенко.

По его словам, одновременно со взрывом газа в здании горсовета произошел второй взрыв бытового газа в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась "группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантам".

"Город Кременная известен также тем, что еще в начале марта там был найден труп умершего не своей смертью коллаборанта, главы объединенной территориальной общины Владимира Струка. Его печальная судьба ничему не научила других. А надо было делать выводы", – написал Геращенко.

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25 апреля Геращенко сообщил, что в Кременной в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа.