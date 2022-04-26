В результате взрыва газа в здании горсовета Кременной не выжил никто – Геращенко

"В результате взрыва газа в здании городского совета в городе Кременная не выжил никто", – подчеркнул Геращенко.
По его словам, одновременно со взрывом газа в здании горсовета произошел второй взрыв бытового газа в районном отделе полиции, где на совещание в этот момент собралась "группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантам".
"Город Кременная известен также тем, что еще в начале марта там был найден труп умершего не своей смертью коллаборанта, главы объединенной территориальной общины Владимира Струка. Его печальная судьба ничему не научила других. А надо было делать выводы", – написал Геращенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 апреля Геращенко сообщил, что в Кременной в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.