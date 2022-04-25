В оккупированной Кременной во время совещания "народного мэра" произошел взрыв газа – Геращенко

"В результате много погибших и раненых. По странному стечению обстоятельств взрыв газа произошел по время совещания так называемого народного мэра Кременной с предателями из силовых структур", – отметил он.
По информации Геращенко, все, кто перешел на сторону оккупантов, в результате взрыва погибли.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.