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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированной Кременной во время совещания "народного мэра" произошел взрыв газа – Геращенко

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Геращенко заявил, что все, кто перешел на сторону оккупантов, в результате взрыва погибли
Геращенко заявил, что все, кто перешел на сторону оккупантов, в результате взрыва погибли
Фото: mvs.gov.ua

25 апреля в оккупированной российскими войсками Кременной Луганской области в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа. Об этом в Telegram написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В результате много погибших и раненых. По странному стечению обстоятельств взрыв газа произошел по время совещания так называемого народного мэра Кременной с предателями из силовых структур", – отметил он.

По информации Геращенко, все, кто перешел на сторону оккупантов, в результате взрыва погибли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточивать усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Тысячи жителей Кременной не успели эвакуироваться и находятся в заложниках у россиян, сказал 19 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Теги: Украина, взрыв, Антон Геращенко, война России против Украины, Кременная, погибшие
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