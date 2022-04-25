В оккупированной Кременной во время совещания "народного мэра" произошел взрыв газа – Геращенко

Геращенко заявил, что все, кто перешел на сторону оккупантов, в результате взрыва погибли Фото: mvs.gov.ua

"В результате много погибших и раненых. По странному стечению обстоятельств взрыв газа произошел по время совещания так называемого народного мэра Кременной с предателями из силовых структур", – отметил он.

По информации Геращенко, все, кто перешел на сторону оккупантов, в результате взрыва погибли.

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