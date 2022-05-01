Началась эвакуация гражданских с "Азовстали" в Мариуполе – Зеленский

"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они, вместе с представителями ООН, работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода", – написал Зеленский.
Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
Глава парламентской фракции "Слуга народа", глава украинской делегации "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "частичная эвакуация мирных жителей из "Азовстали" прошла успешно". По его словам, более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, "наконец в безопасности".
Он отметил, что "впереди еще много работы и много людей", не уточнив, сколько человек еще нуждаются в эвакуации.
Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сообщил Associated Press, что в операции по эвакуации людей с "Азовстали" участвуют ООН и Международный комитет Красного Креста в координации с украинскими и российскими официальными лицами.
В Associated Press отмечают, что "успех миссии в Мариуполе зависит от России и ее войск на долгой череде российских блокпостов, которые нужно преодолеть, прежде чем добраться до украинских".
В то же время Reuters сообщает, что группа из приблизительно 50 мирных жителей, эвакуированных с "Азовстали", прибыла во "временный центр размещения" в селе Безыменном на оккупированной территории Донецкой области. Это село находится в 30 км к востоку от Мариуполя, по пути к Новоазовску и границе РФ, в противоположную сторону от Запорожья.
Российское госагентство "РИА Новости" пишет, что около 40 человек (18 мужчин, 14 женщин и восемь детей) вывезли на автобусах в сторону оккупированного Новоазовска.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
После личной встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с президентами России и Украины "появилась надежда, что получится эвакуировать гражданских с "Азовстали", заявляла вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.
Мариупольский городской совет сегодня сообщал, что, возможно, вечером удастся провести эвакуацию из города в Запорожье. Ряд аналогичных попыток был ранее сорван оккупантами.