Началась эвакуация гражданских с "Азовстали" в Мариуполе – Зеленский

Первая группа из примерно 100 человек уже едет на подконтрольную Украине территорию, сообщил президент Фото: EPA (архив)

"Началась эвакуация гражданских с "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они, вместе с представителями ООН, работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода", – написал Зеленский.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Глава парламентской фракции "Слуга народа", глава украинской делегации "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "частичная эвакуация мирных жителей из "Азовстали" прошла успешно". По его словам, более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, "наконец в безопасности".

Он отметил, что "впереди еще много работы и много людей", не уточнив, сколько человек еще нуждаются в эвакуации.

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сообщил Associated Press, что в операции по эвакуации людей с "Азовстали" участвуют ООН и Международный комитет Красного Креста в координации с украинскими и российскими официальными лицами.

В Associated Press отмечают, что "успех миссии в Мариуполе зависит от России и ее войск на долгой череде российских блокпостов, которые нужно преодолеть, прежде чем добраться до украинских".

В то же время Reuters сообщает, что группа из приблизительно 50 мирных жителей, эвакуированных с "Азовстали", прибыла во "временный центр размещения" в селе Безыменном на оккупированной территории Донецкой области. Это село находится в 30 км к востоку от Мариуполя, по пути к Новоазовску и границе РФ, в противоположную сторону от Запорожья.

Российское госагентство "РИА Новости" пишет, что около 40 человек (18 мужчин, 14 женщин и восемь детей) вывезли на автобусах в сторону оккупированного Новоазовска.

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