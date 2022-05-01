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"Обеспечиваем оборону города-героя". Украинские пограничники из Мариуполя поздравили коллег с праздником. Видео

 
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День пограничника в Украине отмечают 30 апреля
День пограничника в Украине отмечают 30 апреля
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из укрытия в осажденном российскими оккупантами Мариуполе поздравили украинских пограничников с профессиональным праздником, исполнив гимн Украины. Запись опубликована 30 апреля на YouTube-странице "BBC News Україна".

На ролике присутствуют более 10 пограничников, вместе с которыми "поет" и служебный пес по кличке Соня.

После завершения гимна к украинским пограничникам обратился начальник погранотряда Валерий Падитель.

"Мы, пограничники Донецкого пограничного отряда, находимся в городе Мариуполь и обеспечиваем оборону города-героя. В этот день хотим всех причастных поздравить с нашим профессиональным праздником – Днем пограничника, пожелать всем мира, божьей благодати и заверить: правда на нашей стороне. Победа будет нашей. Слава Украине!" – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В СССР и теперь в России День пограничника отмечают 28 мая. В Украине с 2018 года этот праздник перенесен на 30 апреля. Дату изменили по случаю 100-летия установки на российско-украинской границе государственных символов Украины армией УНР в 1918 году.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.

видео

Видео: BBC News Україна / YouTube
Теги: Россия, война, Мариуполь, гимн Украины, пограничники, вторжение, война России против Украины
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