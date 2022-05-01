"Обеспечиваем оборону города-героя". Украинские пограничники из Мариуполя поздравили коллег с праздником. Видео

На ролике присутствуют более 10 пограничников, вместе с которыми "поет" и служебный пес по кличке Соня.

После завершения гимна к украинским пограничникам обратился начальник погранотряда Валерий Падитель.

"Мы, пограничники Донецкого пограничного отряда, находимся в городе Мариуполь и обеспечиваем оборону города-героя. В этот день хотим всех причастных поздравить с нашим профессиональным праздником – Днем пограничника, пожелать всем мира, божьей благодати и заверить: правда на нашей стороне. Победа будет нашей. Слава Украине!" – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В СССР и теперь в России День пограничника отмечают 28 мая. В Украине с 2018 года этот праздник перенесен на 30 апреля. Дату изменили по случаю 100-летия установки на российско-украинской границе государственных символов Украины армией УНР в 1918 году.