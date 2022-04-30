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Extraction. В Киеве родственники находящихся в Мариуполе украинских военных призывали спасти их. Фоторепортаж

Сегодня 22.11
30 апреля родственники украинских военных, которые остаются в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе, провели на Майдане Незалежности в Киеве акцию "Спасите защитников Мариуполя". Фото с места событий опубликовали агентство ЕРА и издание "Цензор.НЕТ". Участники акции просили эвакуировать (extraction) защитников Мариуполя. 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
Теги: Россия, Киев, война, военные, оккупация, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, акция, российские оккупанты
 

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