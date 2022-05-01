Многие мировые лидеры пытаются помочь спасти защитников Мариуполя – Зеленский

Президент отметил, что "все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем" Фото: Maxar Technologies / Christiaan Triebert / Twitter

Зеленский отметил, что 30 апреля говорил, в частности, с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном – об оборонной поддержке для Украины, об актуальной ситуации на поле боя "и подробно о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны".

"Все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем. И это не остается без ответственности для России. Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников города", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "очень подробно" говорил об этом и с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем во время его визита в Киев.

"Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же осуществилась", – заявил Зеленский.

Он также сообщил, что провел переговоры с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, с которым обсудил, в числе прочего, посредническую роль Швейцарии в помощи украинцам, попавшим на территорию России.