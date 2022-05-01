Многие мировые лидеры пытаются помочь спасти защитников Мариуполя – Зеленский

Зеленский отметил, что 30 апреля говорил, в частности, с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном – об оборонной поддержке для Украины, об актуальной ситуации на поле боя "и подробно о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны".
"Все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем. И это не остается без ответственности для России. Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников города", – сказал Зеленский.
Он отметил, что "очень подробно" говорил об этом и с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем во время его визита в Киев.
"Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же осуществилась", – заявил Зеленский.
Он также сообщил, что провел переговоры с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, с которым обсудил, в числе прочего, посредническую роль Швейцарии в помощи украинцам, попавшим на территорию России.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети. Пока неизвестно, удалось ли им добраться до Запорожья.