РФ заявила, что вывезла на свою территорию более 1 млн украинцев. ООН подтверждает более 600 тыс.

По его словам, с начала войны на территорию Российской Федерации вывезли 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей. Государственную границу РФ пересекли 130 873 единицы личного автомобильного транспорта, сказал он.
Мизинцев также сказал, что якобы более 2,75 млн иностранцев и украинцев попросили эвакуировать их в Россию, ОРДЛО и на подконтрольные Вооруженным силам РФ территории Украины.
В то же время управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтверждает, что в РФ выехали 656 тыс. украинцев. Всего, поданным ООН, страну покинули 5,4 млн человек, большинство (почти 3 млн) выехали в Польшу, еще 810 тыс. – в Румынию.
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
Украинские омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщила, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человек. По данным президента, из этого числа около 5 тыс. – дети.