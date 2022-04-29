РФ заявила, что вывезла на свою территорию более 1 млн украинцев. ООН подтверждает более 600 тыс.

По его словам, с начала войны на территорию Российской Федерации вывезли 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей. Государственную границу РФ пересекли 130 873 единицы личного автомобильного транспорта, сказал он.

Мизинцев также сказал, что якобы более 2,75 млн иностранцев и украинцев попросили эвакуировать их в Россию, ОРДЛО и на подконтрольные Вооруженным силам РФ территории Украины.

В то же время управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтверждает, что в РФ выехали 656 тыс. украинцев. Всего, поданным ООН, страну покинули 5,4 млн человек, большинство (почти 3 млн) выехали в Польшу, еще 810 тыс. – в Румынию.

Инфографика: unhcr.org