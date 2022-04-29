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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ заявила, что вывезла на свою территорию более 1 млн украинцев. ООН подтверждает более 600 тыс.

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан
Фото: EPA

27 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Россию вывезли более миллиона украинцев из ОРДЛО и других оккупированных территорий Украины, сообщает "РИА Новости".

По его словам, с начала войны на территорию Российской Федерации вывезли 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей. Государственную границу РФ пересекли 130 873 единицы личного автомобильного транспорта, сказал он.

Мизинцев также сказал, что якобы более 2,75 млн иностранцев и украинцев попросили эвакуировать их в Россию, ОРДЛО и на подконтрольные Вооруженным силам РФ территории Украины.

В то же время управление верховного комиссара ООН по делам беженцев подтверждает, что в РФ выехали 656 тыс. украинцев. Всего, поданным ООН, страну покинули 5,4 млн человек, большинство (почти 3 млн) выехали в Польшу, еще 810 тыс. – в Румынию.

Инфографика: unhcr.org
Инфографика: unhcr.org

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. Например, 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. 

Украинские омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщила, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человекПо данным президента, из этого числа около 5 тыс. – дети.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ООН, война, депортация, война России против Украины, российские оккупанты
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