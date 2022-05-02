В Мариуполе остаются украинские военные, в том числе тяжелораненые. Их жизни не должны быть оставлены на усмотрение РФ – Кулеба

Трансляция велась на Facebook-странице МИД Украины.
Кулебу спросили об эвакуации с "Азовстали" в Мариуполе – на каком она этапе и какие будут следующие шаги. Глава МИД в ответ сказал, что не хочет привлекать внимание к этому процессу, так как он еще не завершен.
"Все, что я могу сейчас сказать, – что я могу приветствовать неустанные усилия ООН и Международного комитета Красного Креста для того, чтобы воплотить это в жизнь. Но все очень хрупко, все может развалиться в любой момент, так что лучше подождать, пока эвакуация закончится. В то же время я бы хотел подчеркнуть, что эти усилия по эвакуации охватывают только гражданских, а украинские защитники, включая тяжелораненых украинских солдат, – их жизни не должны быть оставлены на усмотрение российской армии, которая продолжает бомбить их позиции. Мы будем работать без устали, чтобы убедиться, что мы спасем как можно больше человеческих жизней в Мариуполе", – сообщил глава МИД.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 апреля. Автобусы с эвакуированными из Мариуполя выехали и сегодня, в горсовете ожидают, что тысячи жителей города вечером 2-го или утром 3 мая доберутся до Запорожья.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.