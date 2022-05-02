В Мариуполе остаются украинские военные, в том числе тяжелораненые. Их жизни не должны быть оставлены на усмотрение РФ – Кулеба

Кулеба: Мы будем работать без устали, чтобы убедиться, что мы спасем как можно больше человеческих жизней в Мариуполе Фото: ЕРА

Трансляция велась на Facebook-странице МИД Украины.

Кулебу спросили об эвакуации с "Азовстали" в Мариуполе – на каком она этапе и какие будут следующие шаги. Глава МИД в ответ сказал, что не хочет привлекать внимание к этому процессу, так как он еще не завершен.

"Все, что я могу сейчас сказать, – что я могу приветствовать неустанные усилия ООН и Международного комитета Красного Креста для того, чтобы воплотить это в жизнь. Но все очень хрупко, все может развалиться в любой момент, так что лучше подождать, пока эвакуация закончится. В то же время я бы хотел подчеркнуть, что эти усилия по эвакуации охватывают только гражданских, а украинские защитники, включая тяжелораненых украинских солдат, – их жизни не должны быть оставлены на усмотрение российской армии, которая продолжает бомбить их позиции. Мы будем работать без устали, чтобы убедиться, что мы спасем как можно больше человеческих жизней в Мариуполе", – сообщил глава МИД.