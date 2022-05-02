В Мариуполе депутат ОПЗЖ перешел на сторону оккупантов – советник мэра

"Знакомьтесь. Новый финансовый мозг оккупационных властей Мариуполя – Истратов Вадим Анатольевич. Депутат фракции ОПЗЖ. Назначен заместителем [самопровозглашенного "мэра" города Константина] Иващенко по финансово-бюджетным вопросам", – написал Андрющенко.

По его словам, Истратов самостоятельно решил сотрудничать с оккупантами, "что для фракции ОПЗЖ скорее правило, чем исключение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".