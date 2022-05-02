Украинские журналисты, работавшие в Мариуполе, получат премию DW "За свободу слова"

Чернов и Малолетка встретили начало полномасштабной войны РФ против Украины в Мариуполе Фото: Мстислав Чернов / Facebook

"Работы Чернова и Малолетки трудно воспринимать, но что действительно причиняет боль, так это правда, которую они показывают: Россия напала на Украину и ее мирное население под выдуманным предлогом. У каждой истории есть нюансы, но факты не опровергнуть. А именно так пытается делать Кремль – искажать факты и распространять ложную информацию", – сказал генеральный директор DW Петер Лимбург.

По его словам, премия "За свободу слова" отмечает исключительное мужество фоторепортеров в противостоянии пропаганде.

Чернов и Малолетка показали, как живет осажденный Мариуполь. Фоторепортеры освещали эвакуацию пациенток из роддома, по которому 9 марта российские оккупанты нанесли авиаудары.

Чернов в интервью Associated Press, опубликованном 22 марта, рассказал, что они с коллегой провели в Мариуполе 20 дней. Оккупанты охотились за журналистами, они были единственными представителями международных СМИ, которые остались в осажденном городе. Украинские военные организовали спецоперацию, чтобы вывезти Малолетку и Чернова из Мариуполя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)