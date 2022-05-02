Украинские журналисты, работавшие в Мариуполе, получат премию DW "За свободу слова"

"Работы Чернова и Малолетки трудно воспринимать, но что действительно причиняет боль, так это правда, которую они показывают: Россия напала на Украину и ее мирное население под выдуманным предлогом. У каждой истории есть нюансы, но факты не опровергнуть. А именно так пытается делать Кремль – искажать факты и распространять ложную информацию", – сказал генеральный директор DW Петер Лимбург.
По его словам, премия "За свободу слова" отмечает исключительное мужество фоторепортеров в противостоянии пропаганде.
Чернов и Малолетка показали, как живет осажденный Мариуполь. Фоторепортеры освещали эвакуацию пациенток из роддома, по которому 9 марта российские оккупанты нанесли авиаудары.
Чернов в интервью Associated Press, опубликованном 22 марта, рассказал, что они с коллегой провели в Мариуполе 20 дней. Оккупанты охотились за журналистами, они были единственными представителями международных СМИ, которые остались в осажденном городе. Украинские военные организовали спецоперацию, чтобы вывезти Малолетку и Чернова из Мариуполя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети.
1 мая началась эвакуация гражданских с "Азовстали", в Запорожье выехало около 100 человек, сообщил Зеленский. По данным Reuters, группу из приблизительно 50 мирных жителей, также эвакуированных с "Азовстали", вывезли в сторону оккупированного Новоазовска Донецкой области.
В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.