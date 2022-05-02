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02 мая, 2022
 
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"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цимбалюк: Мариуполь город, который продолжает впитывать запах трупов
Цимбалюк: Мариуполь – город, который продолжает впитывать запах трупов
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк заявил 1 мая в Instagram, что в Мариуполе российские оккупанты шантажируют людей едой.

"Тысячи разбитых судеб. Десятки тысяч убитых украинцев. На 90% разрушен город", – написал он.

Цимбалюк отметил, что его жене Тине и ее маме, которые родом из Мариуполя, знакомые каждый день присылают новости об этом городе.

"То, что там происходит, – это максимальный ад. Сотни изнасилованных россиянами женщин хоронят своих убитых мужей и сыновей. Там нет воды и света. Этим женщинам даже нет возможности помыться после этого ада. Они не могут сделать аборт, потому что там нет медицинской помощи для гражданских. Люди едят и пьют все подряд, чтобы выжить. Дети, которые уцелели и вынуждены прятаться в стенах "Азовстали", слышали такое количество взрывов и толчков от снарядов, что их сознание изуродовано до конца жизни", – отметил он.

По словам Цимбалюка, очевидцы, оставшиеся по разным причинам в подвалах, рассказывают, что там не просто мародерство, а "самое позорное его проявление".

"Как правило, это КамАЗы, зачищающие районы. Выносится и вывозится все. Мизерный процент гуманитарки туда доезжает. Перехваченные продукты россияне в малом количестве выдают в основном пророссийскому населению. Там несколько фильтрационных лагерей: люди стабильно исчезают, мужчин принудительно мобилизуют или пытают в своих "штабах", – рассказал он.

Актер отметил, что в Мариуполе сейчас синтетически создают иллюзию победоносного настроения.

"Освобожденный" от нацизма город готовится к "большому" празднику. Там активно начали собирать тела убитых украинцев. Заставляют выкапывать захороненных под подъездами жертв геноцида. Заставляют это делать местных, шантажируя их едой. Эти выбл...дки после уничтожения города и более 20 тыс. убитых сейчас убирают Мариуполь и готовятся к майскому параду. Уже завозится множество русских учебников, символики, устраивается выдача "пособия" рублями. Несется полная катастрофа", – написал он.

Цимбалюк подчеркнул, что это масштабная трагедия, за которой нельзя просто наблюдать. Мир должен реагировать! Мариуполь – город, который продолжает впитывать запах трупов. Один из городов, ставших тылом всей Украины. И не только Украины", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали". В Офисе президента Reuters сказали, что сегодня планируется операция по эвакуации с завода гражданских

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, продукты, изнасилование, раненые, Азовсталь, жертвы, обстрелы, украинцы, мародеры, актер, женщины, трагедия, погибшие, население, Тарас Цимбалюк, российские оккупанты
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