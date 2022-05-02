"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе

"Тысячи разбитых судеб. Десятки тысяч убитых украинцев. На 90% разрушен город", – написал он.

Цимбалюк отметил, что его жене Тине и ее маме, которые родом из Мариуполя, знакомые каждый день присылают новости об этом городе.

"То, что там происходит, – это максимальный ад. Сотни изнасилованных россиянами женщин хоронят своих убитых мужей и сыновей. Там нет воды и света. Этим женщинам даже нет возможности помыться после этого ада. Они не могут сделать аборт, потому что там нет медицинской помощи для гражданских. Люди едят и пьют все подряд, чтобы выжить. Дети, которые уцелели и вынуждены прятаться в стенах "Азовстали", слышали такое количество взрывов и толчков от снарядов, что их сознание изуродовано до конца жизни", – отметил он.

По словам Цимбалюка, очевидцы, оставшиеся по разным причинам в подвалах, рассказывают, что там не просто мародерство, а "самое позорное его проявление".

"Как правило, это КамАЗы, зачищающие районы. Выносится и вывозится все. Мизерный процент гуманитарки туда доезжает. Перехваченные продукты россияне в малом количестве выдают в основном пророссийскому населению. Там несколько фильтрационных лагерей: люди стабильно исчезают, мужчин принудительно мобилизуют или пытают в своих "штабах", – рассказал он.

Актер отметил, что в Мариуполе сейчас синтетически создают иллюзию победоносного настроения.

"Освобожденный" от нацизма город готовится к "большому" празднику. Там активно начали собирать тела убитых украинцев. Заставляют выкапывать захороненных под подъездами жертв геноцида. Заставляют это делать местных, шантажируя их едой. Эти выбл...дки после уничтожения города и более 20 тыс. убитых сейчас убирают Мариуполь и готовятся к майскому параду. Уже завозится множество русских учебников, символики, устраивается выдача "пособия" рублями. Несется полная катастрофа", – написал он.

Цимбалюк подчеркнул, что это масштабная трагедия, за которой нельзя просто наблюдать. Мир должен реагировать! Мариуполь – город, который продолжает впитывать запах трупов. Один из городов, ставших тылом всей Украины. И не только Украины", – отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

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