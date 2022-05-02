Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ

По словам инсайдера, этот акушер-гинеколог – личный знакомый Путина, родом из России, а работает в элитной клинике Сант-Анна в кантоне Тичино.
Он отметил, что роды проходили в Швейцарии, а не в России, поскольку все нужно было все держать в тайне. Как рассказал знакомый гинеколога, принимавшего роды у Кабаевой, в Швейцарии родился только один ребенок от Путина, а самого президента в РФ в тот момент не присутствовал рядом.
Вторые роды, согласно источнику, прошли у Кабаевой в Москве (РФ), по решению Путина; во время обеих беременностей Кабаева жила в Швейцарии. Во время Она, как утверждает инсайдер, приходила на прием при первой беременности с матерью и сестрой, без телохранителей.
Он также отметил, что других отношений, кроме как с Путиным, у Кабаевой не было, поскольку это было бы слишком опасно для нее.
Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.
6 марта 2022 года американский таблоид Page Six писал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя детьми от Путина в Швейцарии.