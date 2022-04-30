Бульвар Шоубиз
 
30 апреля, 2022
 
Новости

"Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Смольянинов: До того, как началась война, люди были живы. Вы чего вообще, вы где, вы на каком свете? Вы что-то чувствуете еще?
Смольянинов: До того, как началась война, люди были живы. Вы чего вообще, вы где, вы на каком свете? Вы что-то чувствуете еще?
Скриншот: Скажи Гордеевой / YouTube

Российский актер Артур Смольянинов в интервью программе "Скажи Гордеевой" на одноименном YouTube-канале 29 апреля заявил, что никакая идея не стоит смертей детей.

"Если вы хоть раз видели ребенка в гробу – даже не от пуль ушедшего, а от болезни тяжелой – и его мать, стоящую рядом… Никакая идея, даже самая священная, не стоит жизни человеческой, а тем более ребенка. Все же очевидно. Потому что до того, как началась война, люди были живы. Вы чего вообще, вы где, вы на каком свете? Вы что-то чувствуете еще? Вы мужчины вообще или кто вы? Вы же своих детей убиваете", – сказал он.

Актер подчеркнул, что в войне гибнут и "русские дети".

"Они родились при [президенте РФ Владимире] Путине и умерли при нем. И ради него. Мальчики 2000–2002 годов рождения – они родились и погибли непонятно за что при одном и том же человеке. За его хотелки. Потому что он может. А кто остановит?" – сказал он.

Смольянинов заявил, что Россия проводит геноцид населения Украины.

"Почему, если вы говорите о геноциде Донбасса, по официальной статистике с 2014 года по 2022-й, количество погибших от боевых действий неуклонно снижалось? Почему на территориях, занятых пророссийскими войсками, был геноцид, а с другой стороны люди жили – не тужили, хотя это те же самые Донецкая и Луганская области? А почему Харьков жил прекрасно, пока не пришли "освободители"?" – сказал Смольянинов.

Он подчеркнул, что люди не живут там, где плохо, они бегут оттуда, и сейчас люди вынуждены покидать города, занятые российскими войсками, 

"Это не война, это бойня, террор", – сказал Смольянинов о войне.

ВИДЕО
Видео: Скажи Гордеевой / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Артур Смольянинов родился. 27 октября 1983 года в Москве. Он актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный режиссер. С 2006-го по 2022 год он служил в театре "Современник".

В фильмографии актера 60 фильмов и сериалов.

Последний на момент публикации новости фильм с участием Смольянинова – "Мария. Спасти Москву" режиссера Веры Сторожевой.

Теги: Владимир Путин, смерть, война, Донбасс, геноцид, актер, война России против Украины, Артур Смольянинов
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