  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины

"Гражданин Путин – он же был житель СССР. И, я так понимаю, еще сам больше жертва пропаганды, ведь его профессия заключалась в том, чтобы искать врагов своей великой Родины. А потом ее вдруг уважать перестали, даже и вообще отобрали. Какого черта?" – сказал Смольянинов о мотивах агрессии Путина.

Он подчеркнул, что причины полномасштабной войны против Украины нужно искать в личности российского президента.

"Это очень личные причины. Это месть. Потому что человек всю жизнь учился искать врагов. Вся его жизнь – это спецоперация. То есть говорить одно, думать другое, делать третье. Это работа такая. Наверное, такая работа, профессия офицера КГБ, тоже нужна. Но мне кажется, что профессия президента все-таки предполагает поиск друзей, а не поиск врагов", – сказал актер.

Смольянинов предположил, что Путин "даже и хотел бы по-другому, но не может".

"Потому что идеи управляют им, а не он – идеями. Плюс, конечно, отсутствие какого бы то ни было внешнего контроля. Потому что "спецоперация" – это суть этой человеческой природы. Если бы я играл такого человека, я бы где-то там бы искал. Это же азарт. В этой игре "найди врага" определенное удовольствие. Плюс это, конечно, жажда мести и попытка такой реинкарнации в надежде, что мы сейчас откопаем труп, а он будет живой и красивый, просто ручки-ножки приделаем обратно, и он снова запляшет-запоет", – сказал он.

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Видео: Скажи Гордеевой / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)