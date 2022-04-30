Бульвар Шоубиз
 
30 апреля, 2022
 
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"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина

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Путин, по словам российского актера Смольянинова, виртуозно владеет приемами манипуляций
Путин, по словам российского актера Смольянинова, виртуозно владеет приемами манипуляций
Фото: EPA

Российский актер Артур Смольянинов в интервью программе "Скажи Гордеевой" на одноименном YouTube-канале 29 апреля поделился воспоминаниями о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на премьере фильма "9 рота".

"Я был на встрече у Путина. И я еще тогда начал подозревать, что что-то тут неладно. После просмотра мы еще почти целый час просидели и проговорили с ним. Что у меня осталось в памяти – самых два ярких впечатления. Первое – это запах, который от него исходил. Там какие-то спецпарфюмерные войска явно работали, потому что у меня это вызвало чувство какое-то инстинктивного подобострастия. Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха. Мне кажется, тут не бывает мелочей", – сказал он.

По словам Смольянинова, второй запомнившийся ему момент – сам разговор с Путиным.

"Разговаривал только я с ним, потому что все остальные либо косо на меня смотрели, либо шукали, а мне было искренне интересно. Мы про Афганистан говорили. Он объяснял, что американцам этот наркотрафик выгоден. И очень убедительно рассказывал. Он человек очень обаятельный и харизматичный был тогда по крайней мере. Владеет приемами манипуляции – безусловно и виртуозно. Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя, о чем мы говорили. И я понял, что я не помню ни одного слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. То есть это была пелена какая-то, просто серый туман", – признался он.

Смольянинов предположил, что так происходит большинство разговоров с Путиным, если только у него нет желания, чтобы люди запомнили, что он хочет сказать.

"Это все – спецприемы", – подчеркнул актер.

ВИДЕО
Видео: Скажи Гордеевой / YouTube
Контекст:

Артур Смольянинов родился. 27 октября 1983 года в Москве. Он актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный режиссер. С 2006-го по 2022 год он служил в театре "Современник".

Фильм "9 рота", который упомянул в интервью актер, вышел в 2005 году.

Последний на момент публикации новости фильм с участием Смольянинова – "Мария. Спасти Москву" режиссера Веры Сторожевой.

Теги: Россия, Владимир Путин, фильм, режиссер, актер, война России против Украины, президент, Артур Смольянинов
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