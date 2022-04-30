  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина

"Я был на встрече у Путина. И я еще тогда начал подозревать, что что-то тут неладно. После просмотра мы еще почти целый час просидели и проговорили с ним. Что у меня осталось в памяти – самых два ярких впечатления. Первое – это запах, который от него исходил. Там какие-то спецпарфюмерные войска явно работали, потому что у меня это вызвало чувство какое-то инстинктивного подобострастия. Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха. Мне кажется, тут не бывает мелочей", – сказал он.

По словам Смольянинова, второй запомнившийся ему момент – сам разговор с Путиным.

"Разговаривал только я с ним, потому что все остальные либо косо на меня смотрели, либо шукали, а мне было искренне интересно. Мы про Афганистан говорили. Он объяснял, что американцам этот наркотрафик выгоден. И очень убедительно рассказывал. Он человек очень обаятельный и харизматичный был тогда по крайней мере. Владеет приемами манипуляции – безусловно и виртуозно. Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя, о чем мы говорили. И я понял, что я не помню ни одного слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. То есть это была пелена какая-то, просто серый туман", – признался он.

Смольянинов предположил, что так происходит большинство разговоров с Путиным, если только у него нет желания, чтобы люди запомнили, что он хочет сказать.

"Это все – спецприемы", – подчеркнул актер.

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Видео: Скажи Гордеевой / YouTube