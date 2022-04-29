Бульвар Шоубиз
 
29 апреля, 2022
 
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"Война, говорите?" Билозир обвинила Полякову в хайпе и припомнила ей кокошник

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Билозир: Пора меняться и бороться за свою страну и на духовном фронте!
Билозир: Пора меняться и бороться за свою страну и на духовном фронте!
Фото: Oksana Bilozir / Facebook

Украинская певица Оксана Билозир 29 апреля в Facebook опубликовала архивное видео своего исполнения песни "Молитва" на музыку Мирослава Скорика и слова Богдана Стельмаха.

Певица заявляла ранее, будто ее коллега Оля Полякова исполнила песню без ее разрешения, на что та объяснила – она пела другую песню – "Колискова", со словами другого автора – Александра Вратарева.

"Без комментариев", – написала Билозир.

https://www.facebook.com/oksana.bilozir/videos/669131154154171/

Следом Билозир опубликовала еще один пост. Она заявила, что война против Украины началась не в 2014 году, а геноцид происходил еще во время Голодомора 1932–1933 годов. Певица подчеркнула, что ее песня "Молитва" была создана, чтобы донести трагедию всего украинского народа.

"Шедевр мировой классической музыки "Мелодия" стал песней-реквием "Свіча" – песней, которая выплакала тоску по миллионам украинцев, которых заморили голодом на плодородной земле! И как можно было из этой мелодии, песни-реквиема "Свіча" забрать стихи, сменить слова на "Колискову" и унести в мир? Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории, для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последний бой за Украину! Это осознает каждый из нас, кто не покинул Украину!" – написала она.

Билозир обратилась к Поляковой лично и припомнила ей кокошник, являвшийся когда-то частью образа исполнительницы, а также поставила в упрек тот факт, что во время войны певица переехала во Францию.

"Может, там, во Франции, подальше от войны, нет времени почитать историю своего народа, может, и прут эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может, сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке? Хоть русский кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными страны-агрессора, украинцы мудры и сильны, своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее!" – написала Билозир.

Она обвинила Полякову в хайпе.

"Вы проявили свою истинную сущность, хайпанули, как хотели! У нас в Украине говорят в таком случае – на воре и шапка горит! Война, вы говорите? Так, может, ею и прикроемся? Не получится, как привыкли, подменять ценности на ценники. Пора меняться и бороться за свою страну и на духовном фронте!" – заявила певица.

https://www.facebook.com/oksana.bilozir/posts/7326597840747016

Контекст:

26 апреля Билозир пригрозила "письмами счастья" за нарушение авторских прав украинским певицам Оле Поляковой, Тоне Матвиенко и Ольге Полежаке. 

Полякова и Матвиенко ответили на обвинения.

Украинская ведущая Катя Осадчая, комментируя заявление Билозир, назвала его дикостью

Оксана Билозир была удостоена звания народной артистки Украины в 1994 году. Должность министра культуры Украины она занимала с февраля по сентябрь 2005 года. Была депутатом Верховной Рады IV, V, VI и VIII созывов.

Теги: Украина, музыка, война, культура, геноцид, голод, Оксана Билозир, Голодомор, история, скандал, украинцы, война России против Украины, стихи, обвинение, Оля Полякова, певица, песня
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