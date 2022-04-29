"Война, говорите?" Билозир обвинила Полякову в хайпе и припомнила ей кокошник

Билозир: Пора меняться и бороться за свою страну и на духовном фронте! Фото: Oksana Bilozir / Facebook

Певица заявляла ранее, будто ее коллега Оля Полякова исполнила песню без ее разрешения, на что та объяснила – она пела другую песню – "Колискова", со словами другого автора – Александра Вратарева.

"Без комментариев", – написала Билозир.

Следом Билозир опубликовала еще один пост. Она заявила, что война против Украины началась не в 2014 году, а геноцид происходил еще во время Голодомора 1932–1933 годов. Певица подчеркнула, что ее песня "Молитва" была создана, чтобы донести трагедию всего украинского народа.

"Шедевр мировой классической музыки "Мелодия" стал песней-реквием "Свіча" – песней, которая выплакала тоску по миллионам украинцев, которых заморили голодом на плодородной земле! И как можно было из этой мелодии, песни-реквиема "Свіча" забрать стихи, сменить слова на "Колискову" и унести в мир? Нас не нужно укачивать, нам нужно знать всю правду о враге, нашей истории, для понимания, что мы – пятое поколение украинцев – ведем последний бой за Украину! Это осознает каждый из нас, кто не покинул Украину!" – написала она.

Билозир обратилась к Поляковой лично и припомнила ей кокошник, являвшийся когда-то частью образа исполнительницы, а также поставила в упрек тот факт, что во время войны певица переехала во Францию.

"Может, там, во Франции, подальше от войны, нет времени почитать историю своего народа, может, и прут эмоции как-то приложиться к страданиям своего народа, может, сложно из своего репертуара извлечь приличную песню на украинском языке? Хоть русский кокошник и заменился короной от дружбы с коронованными страны-агрессора, украинцы мудры и сильны, своей кровью сегодня защищают и ваше, госпожа, будущее!" – написала Билозир.

Она обвинила Полякову в хайпе.

"Вы проявили свою истинную сущность, хайпанули, как хотели! У нас в Украине говорят в таком случае – на воре и шапка горит! Война, вы говорите? Так, может, ею и прикроемся? Не получится, как привыкли, подменять ценности на ценники. Пора меняться и бороться за свою страну и на духовном фронте!" – заявила певица.