Бульвар Шоубиз
 
28 апреля, 2022
 
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Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"

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Матвиенко: Если эта песня в моем исполнении кого-то вдохновила этому надо радоваться!
Матвиенко: Если эта песня в моем исполнении кого-то вдохновила – этому надо радоваться! 
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 28 апреля в Instagram отреагировала на угрозы со стороны экс-нардепа, бывшего министра культуры и украинской артистки Оксаны Билозир, которая 26 апреля публично обвинила ее в использовании песни "Коханий" из ее репертуара.

"Узнала, что мне и моим коллегам угрожает судом Билозир. Певица уверяет, что я без разрешения публично исполняла песню "Коханий". Хотела воздержаться от комментариев, но для равновесия мнений скажу", – написала артистка. 

Она сообщила, что впервые исполнила песню украинской певицы Квитки Цисык "Коханий" во время участия в шоу "Голос країни" на "1+1". 

"После окончания "Голосу" я начала ассоциироваться с песней, поэтому захотела ее исполнять и дальше. Уже во время записи альбома обратилась к Билозир с вопросом, может ли песня попасть в альбом. На вопрос получила отрицательный ответ, но получила разрешение на использование песни во время выступлений. Добавлю: если вы слышали песню в моем исполнении на ТВ , выплаты за авторские права покрывает канал", – рассказала певица. 

Матвиенко подчеркнула, что за это время она много раз встречалась с Билозир за кулисами, но артистка ничего не говорила о претензиях. 

"Мне досадно и неприятно, что Оксана забыла о своем разрешении исполнять упомянутое музыкальное произведение. Почему это произошло именно во время войны? Если эта песня в моем исполнении кого-то вдохновила – этому надо радоваться! Люди, я вас прошу: у нас время – не нужно быть злыми. Только добро и любовь восторжествуют! Слава Украине!" – подытожила артистка.

Контекст:

26 апреля Билозир, кроме Матвиенко, пригрозила "письмами счастья" за нарушение авторских прав еще двум своим коллегам – украинским певицам Оле Поляковой и Ольге Полежаке. Они пока не отреагировали на обвинения в свой адрес со стороны Билозир.

Украинская ведущая Катя Осадчая, комментируя заявление Билозир, назвала его дикостью

Оксана Билозир была удостоена звания народной артистки Украины в 1994 году. Должность министра культуры Украины она занимала с февраля по сентябрь 2005 года. Была депутатом Верховной Рады IV, V, VI и VIII созывов.

Теги: Оксана Билозир, Антонина Матвиенко
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