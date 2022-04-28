"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве

Полякова: Не время устраивать "срачи", но не могу не прокомментировать Билозир, которая угрожает мне судом за песню "Колискова" Фото: Оля Полякова / Facebook, Oksana Bilozir / Facebook

Билозир заявила, что песня "Колискова для України", которую Полякова презентовала во время войны, – это перепев ее песни "Свеча" о геноциде украинцев из-за Голодомора.

Полякова в ответ назвала заявление коллеги дуростью.

"Не время устраивать "срачи", но не могу не прокомментировать Билозир, которая угрожает мне судом за песню "Колискова". На каком основании, Оксана? У вас есть авторские права на музыку [украинского композитора] Мирослава Скорика? Вы его наследница? Или, может быть, соавтор этой мелодии? Если это так, то не удивлюсь вашей деловой хватке", – сказала Полякова.

Артистка напомнила, что текст к ее песне написал украинский автор Александр Вратарев после того, как она попросила его создать песню "о матерях и детях, которые находятся в подвалах".

"На мелодию, которая поддерживала дух в этих людях. Это был зов. Поэтому давайте будем честными – к "Колисковій", написанной на мелодию Скорика, вы, Оксана, не имеете никакого отношения. Но имеете отношение к какому-то там незаконному недострою. Вот и занимайтесь там судами, застройщица вы наша (речь идет о незаконном строительстве в исторической части Киева, на улице Мирная 2/1, высотного дома, владельцем которого является Билозир. – "ГОРДОН"). Так обидно, что человек, который должен был поддерживать страну песней, просто пишет какую-то дурость в соцсетях. Всем добра. А песня пусть живет", – подытожила Полякова.