"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве

Билозир заявила, что песня "Колискова для України", которую Полякова презентовала во время войны, – это перепев ее песни "Свеча" о геноциде украинцев из-за Голодомора.
Полякова в ответ назвала заявление коллеги дуростью.
"Не время устраивать "срачи", но не могу не прокомментировать Билозир, которая угрожает мне судом за песню "Колискова". На каком основании, Оксана? У вас есть авторские права на музыку [украинского композитора] Мирослава Скорика? Вы его наследница? Или, может быть, соавтор этой мелодии? Если это так, то не удивлюсь вашей деловой хватке", – сказала Полякова.
Артистка напомнила, что текст к ее песне написал украинский автор Александр Вратарев после того, как она попросила его создать песню "о матерях и детях, которые находятся в подвалах".
"На мелодию, которая поддерживала дух в этих людях. Это был зов. Поэтому давайте будем честными – к "Колисковій", написанной на мелодию Скорика, вы, Оксана, не имеете никакого отношения. Но имеете отношение к какому-то там незаконному недострою. Вот и занимайтесь там судами, застройщица вы наша (речь идет о незаконном строительстве в исторической части Киева, на улице Мирная 2/1, высотного дома, владельцем которого является Билозир. – "ГОРДОН"). Так обидно, что человек, который должен был поддерживать страну песней, просто пишет какую-то дурость в соцсетях. Всем добра. А песня пусть живет", – подытожила Полякова.
26 апреля Билозир, кроме Поляковой, пригрозила "письмами счастья" за нарушение авторских прав еще двум своим коллегам – украинским певицам Тоне Матвиенко и Ольге Полежаке. Они пока не отреагировали на обвинения в свой адрес со стороны Билозир.
Украинская ведущая Катя Осадчая, комментируя заявление Билозир, назвала его дикостью.
Оксана Билозир была удостоена звания народной артистки Украины в 1994 году. Должность министра культуры Украины она занимала с февраля по сентябрь 2005 года. Была депутатом Верховной Рады IV, V, VI и VIII созывов.