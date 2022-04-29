Бульвар Шоубиз
 
29 апреля, 2022
 
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"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Панин: Я смотрю видео, которое выкладывает Максим у себя на странице. Я слышу его. Я аплодирую ему
Панин: Я смотрю видео, которое выкладывает Максим у себя на странице. Я слышу его. Я аплодирую ему
Фото: actor.panin / Instagram

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин отреагировал на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян, прозвучавшее на одном из российских федеральных каналов и адресованное российскому шоумену Максиму Галкину и его жене, певице Алле Пугачевой. В частности, Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин осудил правительство РФ за убийство украинских мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, а также поинтересовался у руководства РФ, что делает в Украине российская армия.

В ролике, обнародованном в Instagram 27 апреля, Панин заявил, что пропагандистка, пытаясь облить грязью Галкина и Пугачеву, сделала это по отношению к себе. 

"Я смотрю видео, которое выкладывает Максим у себя на странице. Я слышу его. Я аплодирую ему. Он  молодец. Все, что наговорила Симоньян,  это абсолютная херня! Максим не оскорблял русский народ, он не позволял себе никаких жестких высказываний. Он все сделал очень талантливо и интеллигентно. Очень неприятно, что такие люди, как Симоньян, вообще имеют право, как они считают, открывать свой поганый рот!" – сказал Панин. 

Артист также извинился перед супругами за то, что однажды оскорбил их публично. 

"Мне очень стыдно, что я когда-то позволил себе в адрес Максима сказать то, что я не должен был говорить. И в адрес Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Борисовна – великая женщина, и я ни при каких условиях не имел права позволять себе такие слова", – заявил Панин. 

Контекст:

Панин 28 марта записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента РФ Владимира Путина палачом.

Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества. 

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

После выступления Симоньян с заявлениями в поддержку Галкина и Пугачевой выступили украинский певец Потап, российский публицист Александр Невзоров и латвийская певица Лайма Вайкуле. 

Теги: Алла Пугачева, пропаганда, Алексей Панин, Маргарита Симоньян, скандал, война России против Украины, Максим Галкин
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