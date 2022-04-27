Бульвар Шоубиз
 
28 апреля, 2022
 
Новости

"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Невзоров: Надеюсь, нет идиотов, способных заподозрить Симоньян в искренности?
Невзоров: Надеюсь, нет идиотов, способных заподозрить Симоньян в искренности?
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 27 апреля в Instagram заявил, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян не имеет права на высказывание личного мнения, а все ее реплики на российском телевидении прописаны заранее в администрации российского президента Владимира Путина.

Таким образом он отреагировал на слова пропагандистки в эфире одного из российских каналов в адрес покинувшего РФ вместе с женой и детьми российского артиста Максима Галкина. Невзоров также опубликовал этот видеофрагмент с участием Симоньян. 

На видео пропагандистка, комментируя позицию осудившего российское правительство Галкина после недавнего ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами, назвала его "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". 

Реагируя на ее слова в адрес Галкина и его жены, российской певицы Аллы Пугачевой, Невзоров назвал Симоньян артисткой пропагандистского цирка. 

"Надеюсь, нет идиотов, способных заподозрить Симоньян в искренности? Она артистка пропагандистского цирка без права на голос и на мнение. Все ее реплики, выпады и репризы пишутся в администрации президента и 100 раз согласовываются на всех уровнях. Вчера внезапно пошла предельно жесткая команда от АП мочить Галкина, сносить, "рубить под корень", шельмовать и выкорчевывать из народного сознания. Пропаганде дано задание сосредоточиться на "вредных знаменитостях". Именно они "виноваты" в бездарности генералов, поражениях армии и бредовости путинского замысла овладеть миром",  написал Невзоров. 

Контекст:

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества. 

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

23 апреля, после ракетного обстрела Одессы, Галкин обратился к правительству РФ с вопросом, что делают в Украине российские оккупанты, и раскритиковал убийства мирных жителей.

Теги: Алла Пугачева, Александр Невзоров, пропаганда, Маргарита Симоньян, война России против Украины, Максим Галкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 