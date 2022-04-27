"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем

Таким образом он отреагировал на слова пропагандистки в эфире одного из российских каналов в адрес покинувшего РФ вместе с женой и детьми российского артиста Максима Галкина. Невзоров также опубликовал этот видеофрагмент с участием Симоньян.
На видео пропагандистка, комментируя позицию осудившего российское правительство Галкина после недавнего ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами, назвала его "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения".
Реагируя на ее слова в адрес Галкина и его жены, российской певицы Аллы Пугачевой, Невзоров назвал Симоньян артисткой пропагандистского цирка.
"Надеюсь, нет идиотов, способных заподозрить Симоньян в искренности? Она артистка пропагандистского цирка без права на голос и на мнение. Все ее реплики, выпады и репризы пишутся в администрации президента и 100 раз согласовываются на всех уровнях. Вчера внезапно пошла предельно жесткая команда от АП мочить Галкина, сносить, "рубить под корень", шельмовать и выкорчевывать из народного сознания. Пропаганде дано задание сосредоточиться на "вредных знаменитостях". Именно они "виноваты" в бездарности генералов, поражениях армии и бредовости путинского замысла овладеть миром", – написал Невзоров.
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Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
23 апреля, после ракетного обстрела Одессы, Галкин обратился к правительству РФ с вопросом, что делают в Украине российские оккупанты, и раскритиковал убийства мирных жителей.