Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2022
 
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"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем

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Потап предложил пропагандистке Симоньян обсудить ориентацию Баскова и Киркорова
Потап предложил пропагандистке Симоньян обсудить ориентацию Баскова и Киркорова
Фото: fkirkorov / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) посоветовал российской пропагандистке Маргарите Симоньян вместо "поливания грязью" российского артиста Максима Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой, которые осудили агрессию РФ против Украины, "поковырять палками" в российских "придворных артистах" Филиппе Киркорове, Николае Баскове и Сергее Лазареве, которые выступили в поддержку войны.

Таким образом Потап отреагировал на заявление пропагандистки в эфире одного из российских каналов в адрес Галкина. Украинский артист 27 апреля разместил этот видеофрагмент на своей странице в Instagram. 

На видео Симоньян, комментируя позицию осудившего российское правительство Галкина после недавнего ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами, назвала артиста "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". 

Потап, реагируя на ее заявление, обратил внимание на то, что она "не с теми переходит на личности". 

"Эта пассажирка, улетая в пропасть забвения на своей маршрутке мраколжи, успевает полить грязью всех несогласных. Макс, прежде всего, человек, который очень любит свою Родину и умеет быть честным артистом, а Алла – легенда, которая пережила и, уверен, переживет еще множество правителей и таких клоунесс. Мегавеличина мирового уровня.  Но раз уж в ход пошли палки, то давайте поковыряем ими в молчащих придворных артистах – Киркоровых, Басковых, Лазаревых. Не с теми вы, дамочка, переходите на личности.  Ждем Макса и Аллу на концертах после полной победы Украины над Путиным и вашей мерзопакостью", – написал он. 


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества. 

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

23 апреля, после ракетного обстрела Одессы, Галкин обратился к правительству РФ с вопросом, что делают в Украине российские оккупанты, и раскритиковал убийства мирных жителей.

Теги: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, война России против Украины, Николай Басков, Максим Галкин, Алексей Потапенко
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