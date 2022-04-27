"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем

Таким образом Потап отреагировал на заявление пропагандистки в эфире одного из российских каналов в адрес Галкина. Украинский артист 27 апреля разместил этот видеофрагмент на своей странице в Instagram.

На видео Симоньян, комментируя позицию осудившего российское правительство Галкина после недавнего ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами, назвала артиста "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения".

Потап, реагируя на ее заявление, обратил внимание на то, что она "не с теми переходит на личности".

"Эта пассажирка, улетая в пропасть забвения на своей маршрутке мраколжи, успевает полить грязью всех несогласных. Макс, прежде всего, человек, который очень любит свою Родину и умеет быть честным артистом, а Алла – легенда, которая пережила и, уверен, переживет еще множество правителей и таких клоунесс. Мегавеличина мирового уровня. Но раз уж в ход пошли палки, то давайте поковыряем ими в молчащих придворных артистах – Киркоровых, Басковых, Лазаревых. Не с теми вы, дамочка, переходите на личности. Ждем Макса и Аллу на концертах после полной победы Украины над Путиным и вашей мерзопакостью", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)



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