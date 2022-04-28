"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой

Вайкуле: Я хорошо знаю Пугачеву и Галина. Создается впечатление, что Симоньян переполняет чувство ненависти к этой паре Фото: laima_vaikule_official / Instagram

В своем выступлении пропагандистка назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Вайкуле в ответ заявила, что не может промолчать после сказанного, и назвала пропагандистку нерукопожатной.

"Я очень приблизительно знала, кто такая Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной, – написала Вайкуле. – Я хорошо знаю Пугачеву и Галина. Создается впечатление, что Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре".

Артистка также обратилась лично к Симоньян, обратив внимание на профессиональную несостоятельность пропагандистки.

"Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень культуры и интеллекта. Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым "комариным укусам". Мы, их друзья, не можем оставить ваши выпады без внимания", – подытожила Вайкуле.