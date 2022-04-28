"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой

В своем выступлении пропагандистка назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.
Вайкуле в ответ заявила, что не может промолчать после сказанного, и назвала пропагандистку нерукопожатной.
"Я очень приблизительно знала, кто такая Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной, – написала Вайкуле. – Я хорошо знаю Пугачеву и Галина. Создается впечатление, что Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре".
Артистка также обратилась лично к Симоньян, обратив внимание на профессиональную несостоятельность пропагандистки.
"Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своем уме, Маргарита? Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень культуры и интеллекта. Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым "комариным укусам". Мы, их друзья, не можем оставить ваши выпады без внимания", – подытожила Вайкуле.
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Вайкуле и Пугачеву связывает многолетняя дружба. Ранее артистки публиковали в Instagram совместные ироничные видеоролики под хештегом #дамысдюн.
Галкин вместе с Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
После заявления Симоньян в поддержку Галкина и Пугачевой выступили украинский певец Потап и российский публицист Александр Невзоров.