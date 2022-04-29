"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой

Соседов, работавший на "Х-факторе" вместе с телеведущей Оксаной Марченко, женой главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, кума российского президента Владимира Путина, заявил, что публике в РФ нужно бойкотировать Галкина и Хаматову.

"Если Галкин болтает всякую ерунду и порочит наши вооруженные силы, его нужно заклеймить и поставить на место. Так же, как и актрисулю, уехавшую в Латвию. Пусть зрители сделают выводы и не ходят на концерты и спектакли этих позорных артистов", – сказал Соседов.

Он добавил, что певица Алла Пугачева уехала с мужем, Галкиным, в Израиль, "чтобы ей не досаждали вопросами об Украине".

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