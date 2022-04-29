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29 апреля, 2022
 
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"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой

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Соседов поддержал кремлевскую пропаганду
Соседов поддержал кремлевскую пропаганду
Фото: stb.ua

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который занимал кресло судьи в шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ, в комментарии изданию News.ru 28 апреля заявил, что российского шоумена Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову, покинувших Россию, "нужно заклеймить и поставить на место".

Соседов, работавший на "Х-факторе" вместе с телеведущей Оксаной Марченко, женой главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука, кума российского президента Владимира Путина, заявил, что публике в РФ нужно бойкотировать Галкина и Хаматову.

"Если Галкин болтает всякую ерунду и порочит наши вооруженные силы, его нужно заклеймить и поставить на место. Так же, как и актрисулю, уехавшую в Латвию. Пусть зрители сделают выводы и не ходят на концерты и спектакли этих позорных артистов", – сказал Соседов.

Он добавил, что певица Алла Пугачева уехала с мужем, Галкиным, в Израиль, "чтобы ей не досаждали вопросами об Украине".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Марченко с 2010-го по 2017-й год вела "Х-фактор". Один из судей проекта, Игорь Кондратюк, признался, что Медведчук финансировал этот проект.

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

После задержания Медведчука Марченко записала серию роликов с требованием отпустить мужа. Пользователи соцсети обратили внимание на кардинальные изменения в ее внешности. Украинский пластический хирург отметил, что обычно такого рода пластика делается, если человек планирует побег или собирается сменить паспорт. 

Жена Медведчука покинула Украину – она, вероятно, находится в столице РФ Москве, где 15 апреля дала пресс-конференцию.

Теги: Алла Пугачева, Украина, Виктор Медведчук, война, война России против Украины, Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Игорь Кондратюк, Сергей Соседов, Оксана Марченко, Х-фактор, жена
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