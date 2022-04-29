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29 апреля, 2022
 
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alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео

alyona alyona: Сколько зверств еще бы не совершили русские солдаты, мы все равно победим
alyona alyona: Сколько зверств еще бы не совершили русские солдаты, мы все равно победим
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona 28 апреля в Instagram опубликовала ролик, в котором исполнила свою новую песню "Перемога".

Певица рассказала, что написала композицию в Барышевке Киевской области во время комендантского часа, который длился четыре дня.

"Раньше агрессию я не пускала в свое сердце. Всегда была занята потребностями людей и волонтерством. Но каждое событие в Буче, Мариуполе, Харькове, Чернигове, Луганской и Донецкой областях злобой проникало сквозь меня почти незаметно. Проникало в самое сердце. Вот оно и выплеснулось. В монологе", – рассказала alyona alyona.

Она добавила, что невзирая на все зло России, Украина победит.

"Сколько зверств еще бы ни совершили русские солдаты, мы все равно победим, и каждый из них все равно расплатится за все свои поступки. Победа за нами! Слава Украине!" – написала певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала российско-украинской войны исполнительница стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. 13 апреля певица сообщила о гибели своего кума.

18 апреля исполнительница заявила, что уезжает в Европу.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Певица в 2019 году была включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению издания The New York Times. В 2020 году журнал Forbes внес alyona alyona в список молодых лидеров "30 до 30".

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, видео, война России против Украины, певица, alyona alyona, Барышевка
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