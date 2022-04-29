alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео

alyona alyona: Сколько зверств еще бы не совершили русские солдаты, мы все равно победим Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Певица рассказала, что написала композицию в Барышевке Киевской области во время комендантского часа, который длился четыре дня.

"Раньше агрессию я не пускала в свое сердце. Всегда была занята потребностями людей и волонтерством. Но каждое событие в Буче, Мариуполе, Харькове, Чернигове, Луганской и Донецкой областях злобой проникало сквозь меня почти незаметно. Проникало в самое сердце. Вот оно и выплеснулось. В монологе", – рассказала alyona alyona.

Она добавила, что невзирая на все зло России, Украина победит.

"Сколько зверств еще бы ни совершили русские солдаты, мы все равно победим, и каждый из них все равно расплатится за все свои поступки. Победа за нами! Слава Украине!" – написала певица.

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