"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь

"Эти три года [в должности худрука театра] были очень и очень насыщенные. И все три года рядом была она, Ксения. Она прислала мне когда-то фото – референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось – в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так и двигались дальше", – рассказал Богомолов.
Режиссер поблагодарил супругу за поддержку.
"Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый – блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая", – отметил он.
На фото Собчак запечатлена в черном топе с оголенным животом.
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"Поздравляю с животиком", – прокомментировала подписчица afanasjewa.t.
"Думаете, в положении? Я тоже пригляделась", – ответила irina_irin_irink.
"Какие разные судьбы. Тут отреставрированный театр, а в Мариуполе разбомбленный. Тут живые люди, а там мертвые", – написала kustistaya.
"Мариуполь едьте реставрируйте!" – призвала barliaevaalla.
"Пир во время чумы?" – спросила yaeltora.
Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Драматический театр в Мариуполе был уничтожен 16 марта в результате очередной бомбардировки россиян. На тот момент в нем скрывались от обстрелов местные жители.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали".