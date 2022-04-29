"В положении?", "Пир во время чумы?" Богомолов показал Собчак с голым животом. Его "отправили" восстанавливать Мариуполь

"Эти три года [в должности худрука театра] были очень и очень насыщенные. И все три года рядом была она, Ксения. Она прислала мне когда-то фото – референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось – в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так и двигались дальше", – рассказал Богомолов.

Режиссер поблагодарил супругу за поддержку.

"Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый – блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая", – отметил он.

На фото Собчак запечатлена в черном топе с оголенным животом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

"Поздравляю с животиком", – прокомментировала подписчица afanasjewa.t.

"Думаете, в положении? Я тоже пригляделась", – ответила irina_irin_irink.

"Какие разные судьбы. Тут отреставрированный театр, а в Мариуполе разбомбленный. Тут живые люди, а там мертвые", – написала kustistaya.

"Мариуполь едьте реставрируйте!" – призвала barliaevaalla.

"Пир во время чумы?" – спросила yaeltora.