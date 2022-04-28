Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты

По информации издания, "Первый канал" после месячного перерыва приступил к съемкам шоу "Сегодня вечером", которое вел Галкин.
Имя нового ведущего, как рассказал инсайдер, держат в тайне, и, вероятно, будет несколько телеведущих, из которых в процессе съемок выберут одного.
Среди названных кандидатов – Александр Олешко, Нонна Гришаева, Дмитрий Борисов, Вячеслав Манучаров.
Что будет с проектом о детях "Лучше всех", который также вел Галкин, неизвестно.
Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.