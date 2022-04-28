"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж

"Она сказала "да", – написал Макацария. Он указал дату – 27 апреля, а также место – Тбилиси, Грузия.
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"Такие счастливые! Приятно смотреть на вас. Счастья вам!" – прокомментировала подписчица maiiafostenko.
Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ.
С победительницей шоу Аленой Лысак отношения у Макацарии не сложились – пара рассталась после завершения проекта. Все это время он скрывал подробности личной жизни.
10 апреля 2021 года Макацария рассказал, что состоит в отношениях с Чичуа и назвал ее "любовью своей жизни".