"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж

Макацария сообщил, что Чичуа сказала ему "да" Фото: Irakli Makatsaria / Facebook

"Она сказала "да", – написал Макацария. Он указал дату – 27 апреля, а также место – Тбилиси, Грузия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

"Такие счастливые! Приятно смотреть на вас. Счастья вам!" – прокомментировала подписчица maiiafostenko.