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28 апреля, 2022
 
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"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж

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Макацария сообщил, что Чичуа сказала ему "да"
Макацария сообщил, что Чичуа сказала ему "да"
Фото: Irakli Makatsaria / Facebook

Грузинский продюсер, телеведущий и бизнесмен, главный герой шестого сезона проекта "Холостяк" на СТБ 37-летний Иракли Макацария 28 апреля в Instagram показал, как просил руки и сердца своей 20-летней возлюбленной Елизаветы Чичуа.

"Она сказала "да", – написал Макацария. Он указал дату – 27 апреля, а также место – Тбилиси, Грузия.

"Такие счастливые! Приятно смотреть на вас. Счастья вам!" – прокомментировала подписчица maiiafostenko.

Контекст:

Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ.

С победительницей шоу Аленой Лысак отношения у Макацарии не сложились – пара рассталась после завершения проекта. Все это время он скрывал подробности личной жизни.

10 апреля 2021 года Макацария рассказал, что состоит в отношениях с Чичуа и назвал ее "любовью своей жизни".

Теги: любовь, Холостяк, шоу, Иракли Макацария, телеведущий, продюсер, бизнесмен
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