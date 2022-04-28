"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу

"Я приняла этот мир, защитила сына. Все, как ты просил. Не заживет рана. Прости", – написала она.

Пост певица обнародовала в девятую годовщину смерти супруга.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).