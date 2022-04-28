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28 апреля, 2022
 
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"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу

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Тина Кароль потеряла мужа девять лет назад
Тина Кароль потеряла мужа девять лет назад
Фото: tina_karol / Instagram

37-летняя украинская певица Тина Кароль 28 апреля обнародовала в Stories Instagram обнародовала архивное фото со своим ныне покойным мужем, продюсером Евгением Огиром, и их сыном Вениамином на руках.

"Я приняла этот мир, защитила сына. Все, как ты просил. Не заживет рана. Прости", – написала она.

Пост певица обнародовала в девятую годовщину смерти супруга.

Фото: irinasoponaru / Instagram
Фото: tina_karol / Instagram

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Теги: смерть, Тина Кароль, певица, Вениамин Огир, продюсер, муж, Евгений Огир
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