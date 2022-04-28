Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России

"Отстранение любой команды, особенно ведущих спортсменов, будет наносить ущерб любому виду спорта", – сказала она.

Кабаева заявила, что РФ является законодательницей мод в художественной гимнастике.

"Отсутствие России в этом виде спорта приведет мировую художественную гимнастику к деградации. А мы будем развиваться", – отметила Кабаева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Международная федерация гимнастики (FIG) в марте 2022 года отстранила Россию и Беларусь от соревнований в связи с нападением РФ на Украину.

Кабаева родилась в Ташкенте (УзССР) в 1983 году. С 1995 года Кабаева тренировалась в Москве у Ирины Винер-Усмановой. С 1996 года выступала за сборную команду России.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six писало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

6 марта 2022 года американский таблоид Page Six писал, что Кабаева, вероятно, прячется со своими четырьмя детьми от Путина в Швейцарии.