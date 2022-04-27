Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2022
 
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"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком

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Кондратюк: Медведчук пару раз встречал Марченко с самолета, и мы здоровались за руку
Кондратюк: Медведчук пару раз встречал Марченко с самолета, и мы здоровались за руку
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

Украинский ведущий Игорь Кондратюк назвал свою экс-коллегу, телеведущую Оксану Марченко, с которой вместе работал на шоу "Х-фактор" на канале СТБ, предателем Украины. Об этом он заявил в интервью, которое вышло 27 апреля на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Кондратюк отметил, что несколько раз здоровался за руку с ее мужем,  задержанным СБУ 12 апреля 2022 года главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепом Виктором Медведчуком, который является кумом российского президента Владимира Путина.

"Мы делали телевизионные съемки, кастинги по Украине,  летали все время или иногда на самолете Марченко и Медведчука. Не знаю, может, это были арендованные самолеты, я вообще эту схему не знаю. Но он пару раз встречал ее с самолета, и мы здоровались за руку. Один раз мы с ним встретились на мероприятии, где танцевали на тот момент моя маленькая дочь и эта крестница Путина, общая дочь Медведчука и Марченко. Он финансировал эту историю. Мы здоровались", – рассказал Кондратюк.

По словам Кондратюка, он никогда не воспринимал Медведчука как политика. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Марченко с 2010 по 2017-й год вела "Х-фактор", а Кондратюк был одним из тренером на этом шоу. 

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

После задержания Медведчука Марченко записала серию роликов с требованием отпустить мужа. Пользователи соцсети обратили внимание на кардинальные изменения в ее внешности. Украинский пластический хирург отметил, что обычно такого рода пластика делается, если человек планирует побег или собирается сменить паспорт. 

Теги: Виктор Медведчук, Игорь Кондратюк, Оксана Марченко, Х-фактор, Служба безопасности Украины
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