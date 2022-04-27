  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком

Кондратюк: Медведчук пару раз встречал Марченко с самолета, и мы здоровались за руку Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

Кондратюк отметил, что несколько раз здоровался за руку с ее мужем, задержанным СБУ 12 апреля 2022 года главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепом Виктором Медведчуком, который является кумом российского президента Владимира Путина.

"Мы делали телевизионные съемки, кастинги по Украине, летали все время или иногда на самолете Марченко и Медведчука. Не знаю, может, это были арендованные самолеты, я вообще эту схему не знаю. Но он пару раз встречал ее с самолета, и мы здоровались за руку. Один раз мы с ним встретились на мероприятии, где танцевали на тот момент моя маленькая дочь и эта крестница Путина, общая дочь Медведчука и Марченко. Он финансировал эту историю. Мы здоровались", – рассказал Кондратюк.

По словам Кондратюка, он никогда не воспринимал Медведчука как политика.

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