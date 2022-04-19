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19 апреля, 2022
 
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Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография

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Кондратюк: Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно
Кондратюк: Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский ведущий и шоумен Игорь Кондратюк считает, что после того, как Россия напала на Украину, российская культура и литература для украинцев обнулились окончательно. Об этом он написал 19 апреля в Facebook.

"Снова мне задают вопрос, что делать с "русской культурой и литературой" в Украине после войны. Мой ответ: "Забыть навсегда!" Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно. Украинская культура оказалась на порядки более гуманистической и прогрессивной, чем русская! Российская литература в Украине должна быть только для личного, интимного использования граждан. Как порнография: вы имеете право смотреть, слушать, изучать, но государство к этому не должно иметь никакого отношения", – написал он. 

Кондратюк призвал сказать культуре агрессора "нет". 

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3825456694259288

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 апреля министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что рабочая группа Минобразования оценит необходимость исследования в рамках школьного курса "Зарубежная литература" российских произведений.

По его словам, из-за вооруженной агрессии России против Украины нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает у украинцев внутреннее возмущение и агрессию.

Теги: литература, порнография, культура, война России против Украины, Игорь Кондратюк
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