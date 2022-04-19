Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография

"Снова мне задают вопрос, что делать с "русской культурой и литературой" в Украине после войны. Мой ответ: "Забыть навсегда!" Российская культура обнулилась для Украины 24 февраля окончательно. Украинская культура оказалась на порядки более гуманистической и прогрессивной, чем русская! Российская литература в Украине должна быть только для личного, интимного использования граждан. Как порнография: вы имеете право смотреть, слушать, изучать, но государство к этому не должно иметь никакого отношения", – написал он.

Кондратюк призвал сказать культуре агрессора "нет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)