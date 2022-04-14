Минобразования пересмотрит присутствие российских авторов в школьной программе Украины

Рабочая группа Минобразования "очень глубоко просмотрит" все произведения российских авторов, присутствующие в школьной программе Фото: depositphotos.com

По его словам, из-за вооруженной агрессии России против Украины нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает у украинцев внутреннее возмущение и агрессию: российские войска убили многих украинских граждан, разрушили города страны.

"Поэтому еще на прошлой неделе мы в рамках дисциплины "Зарубежная литература" собрали рабочую группу специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений российских авторов", – заявил министр.

Шкарлет отметил, что рабочая группа "очень глубоко просмотрит все произведения", ранее рекомендованные в рамках курса, и критически отнесется к содержанию предмета даже в выборочных произведениях.