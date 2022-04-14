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Минобразования пересмотрит присутствие российских авторов в школьной программе Украины

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Рабочая группа Минобразования "очень глубоко просмотрит" все произведения российских авторов, присутствующие в школьной программе
Рабочая группа Минобразования "очень глубоко просмотрит" все произведения российских авторов, присутствующие в школьной программе
Фото: depositphotos.com

Рабочая группа Минобразования Украины оценит необходимость исследования в рамках школьного курса "Зарубежная литература" российских произведений. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в интервью каналу ICTV.

По его словам, из-за вооруженной агрессии России против Украины нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает у украинцев внутреннее возмущение и агрессию: российские войска убили многих украинских граждан, разрушили города страны.

"Поэтому еще на прошлой неделе мы в рамках дисциплины "Зарубежная литература" собрали рабочую группу специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений российских авторов", – заявил министр.

Шкарлет отметил, что рабочая группа "очень глубоко просмотрит все произведения", ранее рекомендованные в рамках курса, и критически отнесется к содержанию предмета даже в выборочных произведениях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: литература, образование, школьники, школы, Сергей Шкарлет
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