"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины

"Мой шок был относительно Ани Лорак. Это такой шок с болью вместе, потому что я могу ожидать от других артистов какой-то реакции другой. Но от Ани Лорак это было больно узнать. И увидеть, что она дерево любви и на это дерево прилетают птицы. Ну, птицы когда прилетают, они разным на этом дереве занимаются", – сказала Огневич.

Певица добавила, что война показывает сущность каждого человека.

"Война проявляет качества людей, их позицию, человечность – все, что у человека есть внутри. И эта война проявляет всех нас: как публичных людей, так и обычных", – подчеркнула певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rostysloveproduction (@rostysloveproduction)

Война России против Украины. Главное (обновляется)