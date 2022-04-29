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29 апреля, 2022
 
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"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины

Огневич: Война проявляет качества людей, их позицию, человечность
Огневич: Война проявляет качества людей, их позицию, человечность
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич в интервью блогеру Ростиславу Калацинскому заявила, что строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак во время войны показала свою истинную сущность. Видео Калацинский разместил на своей странице в Instagram 28 апреля.

"Мой шок был относительно Ани Лорак. Это такой шок с болью вместе, потому что я могу ожидать от других артистов какой-то реакции другой. Но от Ани Лорак это было больно узнать. И увидеть, что она дерево любви и на это дерево прилетают птицы. Ну, птицы когда прилетают, они разным на этом дереве занимаются", – сказала Огневич.

Певица добавила, что война показывает сущность каждого человека.

"Война проявляет качества людей, их позицию, человечность – все, что у человека есть внутри. И эта война проявляет всех нас: как публичных людей, так и обычных", – подчеркнула певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России. 

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

Ани Лорак еще осенью 2021 года, объясняя, почему переехала в Россию, назвала себя деревом любви.

"Во мне много любви, поэтому я хочу ее дарить. Я дерево любви. Мне нечего бояться. Я птичка, которая дарит музыку без границ. Птичка всегда хочет летать, ей надо много места. Мне в Украине было тесно", – признавалась она в интервью программе "ЖВЛ" на "1+1".

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Теги: Россия, Украина, война, Ани Лорак, страна-агрессор, война России против Украины, Злата Огневич, певица
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