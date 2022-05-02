"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео

Трек они посвятили голливудской актрисе Анджелине Джоли, приехавшей в Украину.

В песне Jerry Heil упомянула фильм, снятый по вселенной комиксов Marvel, в котором Джоли исполнила представительницу расы сверхлюдей Тену. Украинская певица призвала Джоли спасти Украину.

"Тена, богиня войны, Анджелина, будь ангелом мира для Украины, пожалуйста", – поется в треке.

Jerry Heil рассказала, как ей пришла идея композиции.

"Вчера вдохновилась прибытием Анджелины Джоли. Мне сразу пришли строки о "Вечных" и Тене, богине войны. Джоли по собственной воле (не по поручению ООН) прилетела во Львов. Встретив Kalush Orchestra, которые готовятся к "Евровидению", в ту же ночь я обратилась к ребятам, и мы записали этот припев без какой-либо подготовки прямо у них в номере", – рассказала Jerry Heil.

Она поблагодарила Джоли за привлечение внимания всего мира к Украине.

"Пожалуйста, попроси своих друзей из Голливуда тоже приезжать к нам, ведь благодаря тебе теперь Украину снова слышат", – отметила певица.