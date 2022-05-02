"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео

Трек они посвятили голливудской актрисе Анджелине Джоли, приехавшей в Украину.
В песне Jerry Heil упомянула фильм, снятый по вселенной комиксов Marvel, в котором Джоли исполнила представительницу расы сверхлюдей Тену. Украинская певица призвала Джоли спасти Украину.
"Тена, богиня войны, Анджелина, будь ангелом мира для Украины, пожалуйста", – поется в треке.
Jerry Heil рассказала, как ей пришла идея композиции.
"Вчера вдохновилась прибытием Анджелины Джоли. Мне сразу пришли строки о "Вечных" и Тене, богине войны. Джоли по собственной воле (не по поручению ООН) прилетела во Львов. Встретив Kalush Orchestra, которые готовятся к "Евровидению", в ту же ночь я обратилась к ребятам, и мы записали этот припев без какой-либо подготовки прямо у них в номере", – рассказала Jerry Heil.
Она поблагодарила Джоли за привлечение внимания всего мира к Украине.
"Пожалуйста, попроси своих друзей из Голливуда тоже приезжать к нам, ведь благодаря тебе теперь Украину снова слышат", – отметила певица.
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Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.
30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.
Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.
Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.