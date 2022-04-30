Бульвар Шоубиз
 
30 апреля, 2022
 
Новости

"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами

Джоли прибыла в Украину с гуманитарной миссией
Джоли прибыла в Украину с гуманитарной миссией
Фото: Максим Козицький / Facebook

Прибывшая в Украину американская актриса и посол доброй воли по делам беженцев ООН Анджелина Джоли встретилась на львовском железнодорожном вокзале с переселенцами, а также поговорила со специалистами и волонтерами, которые оказывают им помощь. Об этом 30 апреля сообщается на странице "Укрзалізниці" в Facebook.

"Анджелина Джоли с гуманитарной миссией прибыла в Украину и посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска Днепропетровской области",  говорится в публикации.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5401463403220737

Джоли также поговорила с волонтерами, врачами и психологами, которые встречают во Львове переселенцев из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/videos/855533008663289/

Глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий на своей странице в Facebook сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью.

"Для всех нас этот визит был неожиданностью. Многие люди, которые увидели Джоли в Львовской области, не могли поверить, что это действительно она. Но с 24 февраля Украина показала всему миру, что у нас много невероятного. Это очень ценно, что у нас есть поддержка от людей такого уровня. Обязательно победим", – написал он.

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/391351842999391

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису увидели в одной из львовских кофеен.

Кроме Джоли, Украину после начала войны посетили американские режиссеры Кери Фуканага и Шон Пенн.

Теги: Львов, Укрзалізниця, переселенцы, Анджелина Джоли, война России против Украины
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