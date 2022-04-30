"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами

"Анджелина Джоли с гуманитарной миссией прибыла в Украину и посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска Днепропетровской области", – говорится в публикации.
Джоли также поговорила с волонтерами, врачами и психологами, которые встречают во Львове переселенцев из обстреливаемых или оккупированных российской армией украинских городов.
Глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий на своей странице в Facebook сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью.
"Для всех нас этот визит был неожиданностью. Многие люди, которые увидели Джоли в Львовской области, не могли поверить, что это действительно она. Но с 24 февраля Украина показала всему миру, что у нас много невероятного. Это очень ценно, что у нас есть поддержка от людей такого уровня. Обязательно победим", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.
30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису увидели в одной из львовских кофеен.
Кроме Джоли, Украину после начала войны посетили американские режиссеры Кери Фуканага и Шон Пенн.