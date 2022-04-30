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30 апреля, 2022
 
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"Так скромно. Без понтов и пафоса". Анджелина Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео

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Джоли, увидев, что ее снимают, помахала рукой
Джоли, увидев, что ее снимают, помахала рукой
Скриншот: Майя Підгородецька / YouTube

Американская актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину – ее видели во львовской кофейне "Львівські круасани", расположенной в жилом массиве Сихов. Соответствующее видео опубликовала 30 апреля в Facebook украинская журналистка Майя Подгородецкая.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", – подписала она видео.

Джоли, увидев, что ее снимают, приветливо помахала рукой. Во время прогулки она была в сером свитере свободного кроя и широких брюках в тон. Ее образ дополнил черный рюкзак.

"Так скромно. Без понтов и пафоса", – отреагировали пользователи сети.

"Это реально совпадение?" – уточнили фолловеры.

"Я собиралась взять кофе с собой, а потом решила присесть кое-что запостить в Instagram. И здесь еще один контент",  ответила Подгородецкая.

https://www.facebook.com/mayya.podgorodetskaya/videos/533485638172973/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

Кроме Джоли, Украину после начала войны посетили американские режиссеры Кери Фуканага и Шон Пенн.

Теги: Львов, Украина, Анджелина Джоли, война России против Украины
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