"Так скромно. Без понтов и пафоса". Анджелина Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", – подписала она видео.

Джоли, увидев, что ее снимают, приветливо помахала рукой. Во время прогулки она была в сером свитере свободного кроя и широких брюках в тон. Ее образ дополнил черный рюкзак.

"Так скромно. Без понтов и пафоса", – отреагировали пользователи сети.

"Это реально совпадение?" – уточнили фолловеры.

"Я собиралась взять кофе с собой, а потом решила присесть кое-что запостить в Instagram. И здесь еще один контент", – ответила Подгородецкая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)