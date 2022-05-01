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01 мая, 2022
 
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Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото

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Джоли во время своего визита в Украину не намерена давать интервью или встречаться с представителями власти
Джоли во время своего визита в Украину не намерена давать интервью или встречаться с представителями власти
Фото: Бориславська міська рада / Facebook

Американская актриса и посол доброй воли по делам беженцев ООН Анджелина Джоли, которая 30 апреля прибыла в Украину, посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области. Об этом сообщается на странице Бориславского городского совета в Facebook.

Актриса провела время с детьми, которые во время войны были эвакуированы из Луганской области.

На обнародованных снимках Джоли запечатлена во время непринужденного общения и игр с детьми-переселенцами. На одном из фото актрису сняли в тот момент, когда она крепко прижимала к себе одну из воспитанниц заведения.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.

https://www.facebook.com/boryslavrada/posts/362517002579414

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, а также пообщалась с волонтерами и психологами.

Глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий на своей странице в Facebook сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Кроме Джоли, Украину после начала войны посетили американские режиссеры Кери Фуканага и Шон Пенн.

Теги: Львов, ООН, переселенцы, Анджелина Джоли, война России против Украины, Борислав
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