Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото

Актриса провела время с детьми, которые во время войны были эвакуированы из Луганской области.
На обнародованных снимках Джоли запечатлена во время непринужденного общения и игр с детьми-переселенцами. На одном из фото актрису сняли в тот момент, когда она крепко прижимала к себе одну из воспитанниц заведения.
Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.
Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.
Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.
30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, а также пообщалась с волонтерами и психологами.
Глава Львовской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максим Козицкий на своей странице в Facebook сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.
Кроме Джоли, Украину после начала войны посетили американские режиссеры Кери Фуканага и Шон Пенн.