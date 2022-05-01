Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото

Джоли во время своего визита в Украину не намерена давать интервью или встречаться с представителями власти Фото: Бориславська міська рада / Facebook

Актриса провела время с детьми, которые во время войны были эвакуированы из Луганской области.

На обнародованных снимках Джоли запечатлена во время непринужденного общения и игр с детьми-переселенцами. На одном из фото актрису сняли в тот момент, когда она крепко прижимала к себе одну из воспитанниц заведения.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.